Drake apresenta colar "joia da coroa de Toronto": "Santo Graal"

Em uma entrevista exclusiva, o joalheiro Alex Moss revelou detalhes sobre a peça que ele criou para o rapper de 36 anos Drake. Ela tem um pingente com temática de Toronto cravejado de diamantes no videoclipe de sua última música, "8 AM in Charlotte".

Alex Moss compartilhou que a ideia de criar uma joia dedicada a Toronto estava em seus planos há quase um ano, em entrevista a People. Ele descreve a peça como a "joia da coroa" para a cidade, motivo pelo qual a chamaram de "A Joia da Coroa de Toronto".

A peça cravejada de joias presta homenagem à cidade de Toronto, apresentando ícones importantes da cidade canadense, como a CN Tower e suas equipes esportivas: Raptors, Maple Leafs e Blue Jays.

Criação dedicada

Sobre o processo de colaboração com Drake, Moss disse: "ele confiou em mim para o design e liderança criativa no projeto, mas ele também estava muito envolvido. Gosto quando os projetos são colaborativos, e quando trabalhamos juntos, é sempre algo especial".

Moss revelou que Drake ficou "absolutamente encantado" quando viu o colar pela primeira vez, descrevendo-o como um projeto "sagrado" e algo com que toda criança de Toronto sonharia em ter.

Para a criação do colar, foram utilizados ouro 18k e diamantes VVS de qualidade D-F. Moss detalha que foram utilizados diamantes amarelos, diamantes azuis, diamantes em formato esmeralda e rubis da Birmânia. Segundo o joalheiro, não existe nada comparável a essa peça, e seu valor é "inestimável".

Símbolo valioso e projetos

Ele destaca que a CN Tower é um símbolo da cidade de Toronto e representa as pessoas de Toronto de uma maneira única. Moss é um designer experiente que já criou peças para Drake anteriormente e também trabalhou com celebridades como Justin e Hailey Bieber. Ele menciona que, apesar de estar acostumado a ver suas criações em celebridades, nunca deixa de se emocionar quando recebe reconhecimento por seu trabalho.

Quanto a futuros projetos, Moss revelou que as pessoas ficarão surpresas com quem ele está trabalhando a seguir. O rapper Drake compartilhou um vídeo de "A Joia da Coroa de Toronto" em sua história do Instagram e expressou entusiasmo pelo projeto. A peça é um tributo à cidade de Toronto e sua paixão pelo basquete e suas equipes vitoriosas. Com essa peça única, Drake continua a impressionar com seu estilo e paixão por sua cidade natal.