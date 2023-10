Demi Lovato confessa ficar nervosa quando namorado Jutes assiste suas performances

Demi Lovato, conhecida por sua carreira musical e sua recente regravação de sucessos em versões de rock no álbum "Revamped", conversou exclusivamente com a revista People para a seção "One Last Thing". Apesar de sua vasta experiência como artista, a cantora de 31 anos compartilhou um segredo que a faz tremer de nervosismo antes de entrar no palco.

Ela contou à revista: "a última coisa que faço antes de subir ao palco é 'juntar com minha banda' e dizemos o nome da cidade em que estamos ou o nome da turnê, fazemos uma pequena conversa de incentivo". Demi Lovato revelou que a única situação que a faz ficar nervosa é quando se trata de um show televisionado ou uma performance importante, especialmente se seu namorado, Jutes, de 31 anos, estiver na plateia. "Eu fico nervosa quando ele está lá", acrescentou.

Lovato e Jutes começaram a namorar no ano passado, e desde então, o casal tem conquistado a atenção dos fãs e da mídia devido à sua cumplicidade e apoio mútuo. No entanto, mesmo com uma carreira bem-sucedida e um relacionamento estável, os holofotes e a presença do namorado ainda são capazes de causar aquele frio na barriga.

Nesta entrevista, Demi também compartilhou alguns detalhes pessoais, como sua última tatuagem, uma teia de aranha no ombro, e momentos que a deixaram assustada, como a ameaça de um furacão na Califórnia. Ela também expressou seu encantamento ao ver as nuvens se formando durante uma estadia em Palm Springs, destacando a importância de apreciar a natureza.

Em relação à moda, Lovato brincou ao relembrar uma fase em que usava gravatas-borboleta quando era adolescente, devido à influência de um estilista. Ela admitiu que essa escolha de moda foi um grande erro e deixou claro que não pretende repeti-lo no futuro.

Demi Lovato, uma artista talentosa e autêntica, continua a conquistar o público com sua música e a compartilhar aspectos de sua vida que a tornam ainda mais acessível e próxima de seus fãs. Sua sinceridade sobre o nervosismo antes das apresentações e sua relação com Jutes são apenas mais um exemplo disso.