Cher afirma que está vivendo "o momento" com novo namorado

A icônica cantora Cher está vivendo uma fase de amor e alegria ao lado de seu namorado, o produtor musical Alexander "A.E." Edwards. Desde que tornaram público o relacionamento, no ano passado, sua história de amor tem sido destaque nos noticiários.

Cher, que tem 77 anos, não se surpreende com toda a atenção que estão recebendo. Ela descreve seu namorado, de 37 anos, como "um homem lindo" com "dentes de diamante, tatuagens, cabelos brancos e uma grande diferença de idade". Ela acrescenta, de maneira descontraída, que "é divertido se interessar pela vida amorosa de outra pessoa".

O casal se conheceu durante um evento da Semana de Moda de Paris, onde tiveram apenas "cerca de 15 minutos" para conversar. Um amigo em comum foi quem forneceu o número de Cher a Edwards, algo que a cantora considerou surpreendente, pois geralmente as pessoas não compartilham seu número.

Cher, que lançará seu primeiro álbum de Natal, "Christmas", em 20 de outubro, admitiu que quebrou suas próprias regras para ficar com Edwards. Ela o descreve como "especial" e enfatiza a diversão que têm juntos. "Não importa o que aconteça, eu amo estar com ele. Ele me faz rir, e nos divertimos. Aprendi que nunca é tarde. Se analisássemos todas as estatísticas, pensaríamos que isso estava fadado ao fracasso. No entanto, estamos juntos há um ano, e, se fosse apenas por um ano, teria valido a pena. Tive um tempo maravilhoso".

Apesar do interesse da internet pela diferença de idade entre eles, Cher está escolhendo focar na felicidade. "Se você está feliz, não pode se preocupar com quanto tempo isso vai durar", diz ela. "Você precisa pensar em 'como se sente' e viver o momento".

Além de parceiros românticos, Cher e Edwards também são colaboradores. Edwards produziu a nova faixa de Cher "Drop Top Sleigh Ride," que estará em "Christmas", juntamente com o primeiro single, "DJ Play a Christmas Song."

Cher elogia as habilidades de produção de Edwards e destaca a confiança que teve nele. Cher está demonstrando que o amor e a criatividade podem florescer em qualquer idade, conclui People.