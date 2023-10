Cardi B revela presente de aniversário extravagante

Cardi B celebrou seu 31º aniversário com muito amor e estilo, graças a um presente surpresa do marido Offset. A rapper compartilhou sua gratidão em um post no Instagram, onde revelou o gesto extravagante de seu esposo.

Na publicação, Cardi B agradeceu a Offset e expressou sua emoção: "muito obrigada, querido Offset? você sempre vai além por mim". Ela também compartilhou um vídeo no qual desce uma escadaria decorada com velas brancas e pétalas de rosa cor-de-rosa. As pétalas criavam um caminho que a levava a uma sala decorada com arbustos de rosas, balões no teto e balões de letras que soletravam "Feliz Aniversário".

No centro da sala, havia um grande coração floral com o nome de Cardi escrito em letras brancas. O vídeo mostrava Cardi B agradecendo ao marido pelo gesto carinhoso, emocionada com a surpresa.

Grande paixão

Na legenda da postagem, a vencedora do Grammy elogiou Offset e escreveu: "eu amo sua pele, amo seu rosto, amo seu corpo, seus tornozelos, amo sua alma, amo seu coração, amo seus peidos, amo sua fé, amo seu talento. Morderia qualquer um por você ❤️❤️❤️❤️".

Cardi B e Offset são casados desde 2017 e têm dois filhos juntos, Kulture Kiari, de 5 anos, e Wave Set, de 2 anos. Offset também é pai de filhos de relacionamentos anteriores e recentemente falou sobre sua família mista em uma entrevista de 2022.

Ele expressou sua gratidão por ter uma esposa que trata seus filhos anteriores como se fossem dela. Offset disse: "é uma bênção tê-los todos juntos e ter uma esposa que é aberta e os trata como se fossem seus. Isso poderia ser um problema, mas não passamos por isso, e isso é lindo".

O casal tem uma história de presentes e gestos carinhosos um para o outro, demonstrando o amor que compartilham. O presente de aniversário de Cardi é apenas mais um exemplo da afeição que eles têm um pelo outro, como levantado pela People.