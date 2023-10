Bruce Springsteen revela luta contra 'monstruosa' úlcera péptica que afeta sua turnê

Bruce Springsteen, conhecido como "The Boss", está passando por momentos difíceis com sua saúde atualmente. O icônico músico de 74 anos, que é adorado por fãs de todo o mundo, apresentou-se em seu programa "From My Home to Yours" na rádio SiriusXM E Street e se descreveu como "seu rock star favorito com uma dor de barriga terrível", enquanto continua a lidar com a doença de úlcera péptica.

No mês passado, Springsteen & The E Street Band foram forçados a adiar o restante das datas de sua turnê de 2023 devido à sua doença. Em sua atualização mais recente, Springsteen foi sincero sobre como isso afetou sua vida, levantou o New York Post.

"Permita-me um momento para agradecer aos meus fãs afetados por nossos shows adiados por sua compreensão", disse ele. "Sinto muito, mas essa questão estomacal, apesar de minha capacidade de rir dela, tem sido um monstro e infelizmente ainda está afetando meu mundo interno".

O Boss e a banda anunciaram 16 datas de turnê remarcadas na semana passada, que os levarão por toda a América do Norte de março a setembro do próximo ano.

Sofrimentos

Springsteen revelou pela primeira vez que estava sendo tratado por sintomas de doença de úlcera péptica em 6 de setembro, quando adiou três shows.

O principal sintoma de uma úlcera péptica é uma dor aguda e queimação no estômago, de acordo com a Cleveland Clinic. Ter o estômago vazio pode agravar a dor, assim como comer alimentos apimentados ou ácidos.

Em casos graves, os sintomas podem incluir vômitos ou vômitos com sangue, sangue escuro nas fezes, fezes pretas ou alcatrão, dificuldade para respirar, sensação de desmaio, náusea ou vômito, perda de peso inexplicada e alterações no apetite. Springsteen nunca revelou quais sintomas estava experimentando.

"Por aqui na E Street, estamos desolados por ter que adiar esses shows", dizia uma declaração em seu Instagram na época. "Temos nos divertido muito em nossos shows nos EUA e estamos ansiosos por mais momentos incríveis. Voltaremos em breve. Amor e que Deus abençoe a todos, Bruce".