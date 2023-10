Beckham desabafa sobre documentário com Victoria: "um verdadeiro desafio"

David Beckham falou sobre o alívio de ter concluído as filmagens de seu documentário na Netflix, no qual estrela ao lado de sua esposa Victoria Beckham. Durante a festa de lançamento de sua linha de fragrâncias em Nova York, o ex-jogador de futebol compartilhou detalhes sobre o projeto que o levou em uma jornada emocional.

Beckham explicou que demorou algum tempo para decidir filmar o documentário e falar sobre sua vida. A aposentadoria do futebol, que ocorreu há cerca de dez anos, trouxe pedidos para documentar sua carreira e vida pessoal. No entanto, naquela época, ele não estava pronto para refletir sobre sua carreira e vida, levantou o New York Post.

As filmagens de "Beckham" se estenderam por mais de dois anos e envolveram mais de 50 horas de gravação. Para Beckham, a experiência foi uma verdadeira montanha-russa emocional. Ele descreveu o processo como desafiador e emocional, mas enfatizou que acredita que a equipe produziu um trabalho do qual todos podem se orgulhar.

Coração aberto

Beckham também mencionou que, após se aposentar do futebol, ele estava pronto para focar em seus empreendimentos comerciais. No entanto, à medida que o 10º aniversário de sua aposentadoria se aproximava, ele sentiu que era o momento certo para compartilhar sua história.

O diretor do documentário, Fisher Stevens, ficou impressionado com a sinceridade do casal sobre o passado, incluindo a reabertura das alegações de 2004 de que David teve um caso com sua ex-assistente pessoal, Rebecca Loos.

Stevens observou que David Beckham o surpreendeu com sua abertura e desejo de compartilhar sua história antes que outros o fizessem. Ele destacou a natureza calorosa de Beckham, sua habilidade de ouvir e sua inteligência inata em compreender as pessoas e situações.