Após mediação, Joe Jonas solicita arquivamento do caso de divórcio em Miami

Na quarta-feira, o membro dos Jonas Brothers Joe Jonas pediu o arquivamento de sua petição de divórcio em Miami, depois que ele e Sophie Turner, a atriz de "Game of Thrones", compareceram a quatro dias de mediação e chegaram a um acordo temporário sobre a custódia dos filhos.

Os documentos judiciais, obtidos pelo Page Six, afirmam que o casal separado chegou a "diversos acordos" e planeja "buscar uma resolução amigável de todas as questões."

No início desta semana, Jonas e Turner decidiram dividir a custódia de Willa, de 3 anos, e Delphine, de 1 ano, com cada pai ficando com as crianças por cerca de duas semanas de cada vez.

O casal vai trocar a custódia um com o outro até 7 de janeiro de 2024, dando às crianças a oportunidade de passar o Dia de Ação de Graças com o pai e o Natal com a mãe.

Resolução apaziguadora

"Depois de uma mediação produtiva e bem-sucedida, concordamos que as crianças passarão igualmente tempo em lares amorosos nos Estados Unidos e no Reino Unido", disseram os dois em um comunicado ao Page Six na terça-feira. "Estamos ansiosos para sermos ótimos co-pais." No dia seguinte, o ator compartilhou uma mensagem enigmática sobre "fazer a coisa certa".

Na foto postada no Instagram, Jonas foi visto olhando para uma mensagem inspiradora escrita no espelho que dizia: "eno lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa".

Jonas, 34 anos, entrou com o pedido de divórcio de Turner, 27 anos, no mês passado no tribunal de Miami, após quatro anos de casamento. Em vez de responder ao pedido de seu ex-marido, ela entrou com uma ação contra ele para o "retorno imediato" das filhas deles para a Inglaterra e criou sua própria petição de divórcio no Reino Unido.

A atriz afirmou que ela e o cantor concordaram em criar suas filhas na Inglaterra e o acusou de reter seus passaportes.O representante de Jonas mais tarde esclareceu ao Page Six que ele não "sequestrou" as crianças e insistiu que o cantor estava "Ok com as crianças sendo criadas tanto nos EUA quanto no Reino Unido". O status da petição de divórcio no Reino Unido de Turner é desconhecido.