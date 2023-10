‘Trampo infinito’: A declaração 100% sincera de Fernanda Lima sobre ser mãe

Mãe dos gêmeos João e Francisco e da pequena Maria Manoela, sua caçula, Fernanda Lima nunca foi alguém que gostava de mostrar os filhos na televisão, mas ultimamente a famosa segue a onda de quebrar os tabus da maternidade e do rótulo de perfeição.

Com mais de 4,7 mil seguidores no Instagram, a famosa publicou um vídeo muito lindo com a família reunida, mas que estava acompanhado de um verdadeiro desabafo, que começa com tal questionamento: “Que onda louca a gente foi se meter. Três filhos?”.

No texto, Fernanda Lima afirma que sempre sonhou em construir uma família, mas nunca passou pela cabeça todo trabalho diário que é ser mãe: “A gente nunca imagina o trampo infinito que é colocar seres humanos no mundo, cuidar, proteger e educar diariamente”, reflete a celebridade.

Quebrando ainda mais o tabu da maternidade perfeita, a apresentadora do extinto programa Amor & Sexo diz aos fãs que sente falta dos momentos em que conseguia ficar apenas com o marido, o apresentador Rodrigo Hilbert.

“Como é difícil abrir mão do namoro do casal para ser pai e mãe 24 horas por dia. Sinto falta do nosso namoro, sinto falta da nossa liberdade, da nossa possibilidade de silêncio, ou não. De dormir até tarde, ou de dormir bem tarde… A gente abre mão de muitas coisas para sermos a família que somos”.

Em outro momento sincero, a famosa diz que não esconde os momentos de romance dos filhos: “Felizmente a gente não esconde das crianças nosso carinho, nosso beijo na boca, nosso olhar de paixão. Eles sabem que ‘empatam nosso rolê’, mas também sabem o quanto a gente se ama e se deseja apesar disso”.

Ainda sobre Rodrigo Hilbert, Fernanda lembra que ele é um paizão e dá um recado: “Só há duas coisas que as mães podem fazer e os pais não: parir e amamentar. Todo o resto pode ser dividido de forma absolutamente igual entre homens e mulheres ou entre casais do mesmo sexo”.

