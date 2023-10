Taylor Swift deslumbra na estreia do filme da turnê "Eras"

A superestrela Taylor Swift fez uma entrada espetacular na estreia em Los Angeles do filme da turnê "Eras", usando um deslumbrante vestido azul da Oscar De La Renta. O filme, que foi lançado em mais de 100 países nesta sexta (13/10), já fez história ao arrecadar mais de US$100 milhões em vendas de ingressos antecipados.

A cantora de 33 anos surpreendeu a todos com um vestido sem alças coberto por recortes florais texturizados da renomada marca de moda. O vestido apresentava um corpete ajustado e uma saia esvoaçante com uma bainha alta-baixa.

Swift combinou o vestido com sombra de olhos azul e acrescentou uma explosão de cor com um batom vermelho brilhante. Para acessórios, ela usou brincos de diamantes e um colar de diamantes coordenado. Seu cabelo foi penteado de forma desarrumada e inspirada no estilo vintage.

Um filme de sucesso

O filme "Eras" já se mostrou um grande sucesso, superando US$100 milhões em receita global de vendas de ingressos antecipados. Swift também anunciou exibições adicionais de acesso antecipado devido à demanda sem precedentes. O filme oferecerá horários extras durante o fim de semana.

Antes de chegar ao tapete vermelho, Swift revelou nas redes sociais que haveria mais exibições de acesso antecipado do filme altamente esperado "devido à demanda sem precedentes". Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h da manhã do dia seguinte.

Swift já havia anunciado em agosto que o filme "Eras" seria exibido nos cinemas dos EUA, uma notícia emocionante para os fãs internacionais que agora terão a oportunidade de vivenciar a aclamada turnê meses antes das datas no exterior.

Taylor Swift expressou seu entusiasmo pelo filme, chamando a turnê "Eras" de "a experiência mais significativa e eletrizante de minha vida até agora". Ela também incentivou os fãs a usar trajes inspirados na era e a trazer braceletes de amizade para as exibições do filme.

Programação do filme

As exibições do filme da turnê "Eras" de Taylor Swift estão programadas até 5 de novembro nos EUA. Ainda não se sabe se o filme terá um lar de streaming no futuro.

A turnê começou em março no Arizona, com Swift realizando uma série de 35 shows que se encerraram em Los Angeles em agosto. Após um breve intervalo, ela concluirá as datas de 2023 da turnê na Argentina e no Brasil em novembro. A cantora já deixou uma marca indelével com essa turnê impressionante.

Este filme é um presente emocionante para os fãs que anseiam por uma experiência imersiva com Taylor Swift, capturando a magia de "Eras" e permitindo que os fãs revivam os melhores momentos do show em suas telas de cinema locais. É mais uma prova do domínio de Taylor Swift no mundo da música e do entretenimento.

Lembre-se de verificar os horários de exibição em sua região e adquira seus ingressos para garantir seu lugar em uma experiência que promete ser inesquecível.