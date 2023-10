Remake de Elas por Elas: Natália pode viver romance lésbico na novela da Globo

Como na versão original, Natália, personagem de Mariana Santos no remake de Elas por Elas, está em busca de respostas pela morte de seu irmão, que morreu de forma trágica ao cair de um penhasco. Mas, a protagonista da novela da TV Globo pode surpreender com um romance que não foi colocado em 1982.

Diferente daquilo que foi ao ar no século passado, Natália, que está cada vez mais atormentada por conta do trauma, pode se envolver romanticamente com outra mulher. Até o momento, a informação segue em segredo pelos autores, mas é possível que um casal lésbico surja na trama das 18 horas, só precisamos saber quem será a escolhida.

Remake de Elas por Elas: Mariana Santos é uma das protagonistas da novela das 18 horas

Vale destacar que Mariana Santos entrou para o elenco do remake da novela Elas por Elas depois que Monica Iozzi desfalcou a trama: “Acredito que a gente recebe uns presentes na vida, e essa personagem é muito interessante, muito complexa. Recebi esse papel com muita alegria”, contou a famosa.

A tragédia envolvendo Natália em Elas por Elas

No remake, Natália tenta descobrir há 25 anos quem matou seu irmão gêmeo, Bruno (Luan Argollo). A tragédia aconteceu na última vez em que seu grupo de amigas se reuniu na casa de praia de Helena (Isabel Teixeira), mas o choque foi tão grande que ela sofreu um trauma e perdeu as memórias daquele fim de semana na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

No entanto, a protagonista de Elas por Elas sempre teve certeza de que alguém empurrou o seu irmão do alto de um penhasco. Na novela, ela também vive com o seu irmão mais velho, Pedro (Alexandre Borges), que sempre tenta convencê-la de que a morte de Bruno foi um acidente.

