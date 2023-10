Príncipe William revela que Kate tem que cozinhar curry suave para ele: "eu suo demais"

Kate Middleton e o Príncipe William, membros da realeza britânica, revelaram um dilema culinário comum em um fórum de saúde mental transmitido pela BBC Radio 1 na quarta-feira. A discussão surgiu quando o casal foi questionado sobre o que teriam para o jantar ao retornar para sua casa, em Windsor.

"Você vai cozinhar?", perguntou Kate, de 41 anos, a seu marido durante a entrevista gravada na terça-feira. "Não, acho que provavelmente será um curry, não é?", ele respondeu. "Então, você está contando comigo?", brincou Kate durante o breve bate-papo.

"Depende de que horas voltamos", William, de 41 anos, respondeu com um toque de humor, ao que Kate acrescentou: "sim, provavelmente será um curry ou salmão teriyaki, algo assim". Os apresentadores da Radio 1, Jordan North e Vick Hope, então perguntaram se eles preferiam seus curries apimentados ou suaves.

"Eu não consigo lidar com muito tempero, começo a suar. Não é atraente", confessou William. "Enquanto eu gosto de pimenta, então eu tenho que cozinhar o curry e adicionar a pimenta extra no final", acrescentou Kate. William brincou dizendo que Kate "tem que fazer isso suavemente, senão eu começo a suar demais. Não é uma visão agradável!".

Antes do fórum, que aconteceu no Dia Mundial da Saúde Mental, o casal participou de oficinas. Kate fez um discurso incentivando todos a se unirem para "construir um futuro mais brilhante e resiliente". William compartilhou algumas estratégias para cuidar da saúde mental, incluindo tempo com amigos e familiares, humor e atividades ao ar livre.

O casal real continua suas visitas em prol da conscientização sobre saúde mental, com compromissos separados no mesmo dia. Kate visitou a Universidade de Nottingham Trent, enquanto William passou tempo com trabalhadores de serviços de emergência em Milton Keynes, destacando o bem-estar deles, conclui a People.