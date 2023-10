Polícia prende quarto suspeito de balear o baixista Mingau, do ‘Ultraje a Rigor’

A Polícia Militar divulgou na tarde deste sábado que prendeu o quarto suspeito pelo tiro que atravessou o crânio do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingua, em setembro, em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

Pablo William da Silva Mostarda, de 29 anos, estava escondido na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, e foi encontrado após denúncia anônima. Com ele os agentes apreenderam uma arma que pode ser a mesma usada contra o carro do músico.

Mingau foi baleado quando passava de carro com um amigo em um bairro de Paraty conhecido pelo tráfico de drogas. A bala atingiu o lado esquerdo do crânio e atravessou a cabeça. Mingau foi imediatamente socorrido e transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, onde permanece internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em estado grave.

ESTADO DE SAÚDE DE MINGAU

Na última sexta-feira, o hospital São Luiz emitiu um comunicado informando que pela primeira vez desde que foram retirados os sedativos Mingau interagiu com a família.

“O paciente Rinaldo Amaral segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, da Rede D’Or. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos”, diz o comunicado.

A banda Ultraje a Rigor começou em 1980 e desde 1999 Mingau foi incorporado como baixista do grupo, famoso por sucessos como ‘Inútil’ e ‘Ciúme’.