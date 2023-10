Matt Damon e Paul Rudd arrematam lições de vôlei

O Brooklyn, um dos bairros de Nova York (EUA), vem ganhando popularidade nos últimos anos, atraindo celebridades e estrelas de Hollywood. O Brooklyn Bridge Park Conservancy realizou seu décimo baile anual de gala Black Tie, que contou com uma lista de convidados que poderia rivalizar com uma premiação em Hollywood, segundo levantou a Page Six.

Dentre os presentes estavam nomes famosos como Matt Damon, Paul Rudd, Keri Russell e Matthew Rhys, Seth Meyers, Jennifer Connolly e Paul Bettany, David Harbour de "Stranger Things", Savannah Guthrie do "Today Show" e o ex-jogador da NBA e podcaster JJ Redick. Outras celebridades, como Daniel Craig e Rachel Weisz, Amy Schumer, Rose Byrne e Bobby Cannavale, Emily Blunt e John Krasinski, também escolheram o Brooklyn como seu lar.

O evento homenageou Sylvana Durrett, co-fundadora da Maisonette e ex-organizadora do Met Gala, além da ex-CEO do Maimonides Medical Center, Pamela Brier, e o restaurateur Peter Aschkenasy, do Rainbow Room.

Alto nível

Durante a noite, ocorreu um leilão ao vivo que arrecadou mais de US$ 1,6 milhão para o Brooklyn Bridge Park. Durante a apresentação de Durrett, Keri Russell e seu marido na vida real, Matthew Rhys, criaram um item de leilão espontâneo, oferecendo as habilidades de Durrett como ex-jogadora de vôlei da NCAA Division I em Princeton para ensinar vôlei no Pier 6 do Brooklyn Bridge Park.

Matt Damon e Paul Rudd fizeram lances no leilão e ganharam a oportunidade de aprender vôlei com Sylvana Durrett. Portanto, em breve, você pode se surpreender ao ver essas estrelas de Hollywood jogando vôlei nas margens do Rio East River.

O evento contou com a presença de figuras importantes do Brooklyn Bridge Park Conservancy, incluindo o presidente Eric Landau e o presidente do conselho Chris Coffey, além da diretora executiva Nancy Webster. O baile de gala foi um sucesso e demonstrou o comprometimento da comunidade em apoiar o Brooklyn Bridge Park.