Kourtney Kardashian: "sempre amei meu corpo"

A estrela de "Keeping Up with the Kardashians," Kourtney Kardashian, apareceu na capa da última edição da Vanity Fair Italia, onde abriu o jogo sobre sua jornada com a imagem corporal ao longo dos anos. "Eu sempre amei meu corpo", disse à revista.

Ela acrescentou: "Khloé [Kardashian] sempre me dizia que desejaria ter um pouco da minha confiança. Em casa, estou sempre nua, e quem aparece é avisado."

Aos 44 anos e mãe de três filhos com Scott Disick, Kardashian também está esperando seu primeiro filho com o marido Travis Barker. Ela compartilhou como, quando adolescente, sentiu pressão para ser mais magra, assim como sentiu após ter filhos.

"Como mãe, eu senti a pressão de voltar à forma imediatamente, como se houvesse uma expectativa social sobre quanto tempo uma mulher levaria para voltar ao que era antes", explicou. Mas, com o tempo, ela mudou sua perspectiva em relação à imagem corporal, aceitando que cada corpo é único.

Estilo de vida e saúde

Kourtney Kardashian também mencionou sua mudança de estilo de vida durante a gravidez, observando que buscou transmitir uma mensagem positiva. Ela destacou a importância de se dar tempo e cuidar da saúde mental.

A celebridade tem sido vocal sobre amar seu corpo em todas as fases da vida, incluindo durante seu tratamento de fertilização in vitro, no qual ganhou peso. Ela enfatizou que ter Travis Barker apoiando-a fez toda a diferença, ajudando-a a abraçar as mudanças.

Kardashian compartilhou como, antes, podia ser difícil lidar com comentários sobre seu peso nas redes sociais, mas o apoio de Barker fez com que ela se sentisse bem com seu novo corpo.

A celebridade, que está mais feliz com suas curvas atuais, também refletiu sobre um período em que estava mais magra, destacando que isso coincidiu com momentos de ansiedade e relacionamentos tóxicos, segundo a People.