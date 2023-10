Kesha afirma estar fora de sua zona de conforto toda vez que sai em um primeiro encontro

Kesha, a cantora conhecida por se apresentar diante de milhares de pessoas, confessou que ainda existe uma situação que pode deixá-la nervosa: encontros românticos.

Em uma entrevista exclusiva à revista People durante a divulgação de sua nova turnê "Only Love", Kesha revelou que se sente "fora de sua zona de conforto toda vez que sai em um primeiro encontro". Ela explicou que, embora esteja acostumada a estar no centro das atenções no palco, a dinâmica dos encontros a deixa ansiosa.

No entanto, Kesha conta com um sistema de apoio sólido. Ela descreve sua melhor amiga como uma grande aliada: "minha melhor amiga é incrível", ela acrescenta. "Ela apenas se senta do outro lado do bar e fica pronta para receber um sinal meu".

A cantora, que acaba de lançar sua turnê "Only Love," compartilhou mais detalhes sobre sua vida em uma seção da entrevista chamada "One Last Thing." Ela falou sobre o último momento em que dançou, revelando que fez uma participação especial no show de Macklemore em Nashville e até o convenceu a dançar um "two-step" com ela em um honky-tonk local.

Kesha também compartilhou um truque de vida que aprendeu recentemente - a eficácia do bicarbonato de sódio como desodorante. Segundo ela, funciona perfeitamente. Além disso, mencionou um momento em que se sentiu como uma criança, lembrando quando estava com sua família, pegando vaga-lumes com seus sobrinhos e sobrinhas e se divertindo na piscina dos vizinhos, sentindo-se como uma "criança gigante".

Por fim, a cantora admitiu que ainda fica nervosa toda vez que voa de avião, pedindo apoio ao passageiro ao seu lado. Os ingressos para a turnê "Only Love" de Kesha já estão à venda, prometendo momentos emocionantes e inesquecíveis para seus fãs.