John Travolta e a filha prestam homenagem no aniversário da saudosa Kelly Preston

John Travolta e sua filha, Ella Bleu Travolta, prestaram uma emocionante homenagem a Kelly Preston no que teria sido o 61º aniversário da falecida atriz. Na última sexta-feira, o ator de 69 anos compartilhou uma foto impressionante de sua falecida esposa em um ensaio fotográfico e escreveu na legenda: "Feliz aniversário, Kelly! Nós te amamos!".

Vários comentários de celebridades se somaram às homenagens a Preston, incluindo a atriz Sharon Stone, que deixou quatro emojis de olhos apaixonados. "Com certeza!!!!! ❤️", acrescentou Joey Lawrence, enquanto Sammy Hagar observou que Preston era "uma verdadeira Libriana ❤️".

Além de adicionar uma série de emojis de coração nos comentários da postagem de seu pai, Ella, com 23 anos, compartilhou uma adorável foto antiga de quando era criança, com um braço ao redor de sua mãe em um aniversário anterior de Preston.

"Feliz aniversário, mamãe, você me inspira todos os dias ❤️❤️❤️", escreveu Ella.

Nos comentários da postagem de Ella, a produtora Kimberly Heath-Carrico compartilhou uma história comovente sobre Preston, descrevendo-a como alguém "pé no chão". Ela escreveu: "um ano, durante uma sessão de fotos para o Festival de Cinema Sunscreen em Saint Petersburg, o fotógrafo deixou cair a tampa da lente, e sua mãe correu atrás dela, pegou-a e entregou ao homem".

Em um segundo comentário, Heath-Carrico disse que, em outro festival de cinema, Preston "disse a todos que precisava sair mais cedo porque era seu aniversário! Que preciosidade, mesmo em um momento em que poderia ter colocado sua carreira acima de tudo, ela escolheu a família, escolheu você! Ela te amava profundamente!!!".

"Ela era autêntica com todos que conhecia", acrescentou Heath-Carrico. "Ela também me ensinou como posar para uma foto? ela era uma pessoa querida, doce, preciosa. Que você a incorpore em toda a sua vida! Ela era como uma borboleta. Sua beleza era visível, e ela tocava suavemente a todos de uma forma etérea".

Kelly Preston, que se casou com Travolta em 1991, faleceu de câncer de mama em 2020, aos 57 anos.

Segundo a People, no mês passado, o ator de "Grease" celebrou seu aniversário de casamento compartilhando um vídeo de Ella caminhando elegantemente em um belo vestido floral, ao som da música "The Shadow of Your Smile".

"Nossa filhinha Ella em comemoração ao aniversário de casamento de Kelly e eu", Travolta escreveu na legenda do Instagram. "Estou muito orgulhoso de você!! Eu sei que mamãe também ficaria!".

"Amo vocês dois muito ❤️", Ella escreveu em um comentário.

Além de Ella, Travolta e Preston compartilharam um filho, Jett, nascido em 1992, e um filho, Benjamin, de 12 anos.