Howie Mandel empenha-se em encontrar par para Sofia Vergara

O famoso comediante Howie Mandel expressou seu desejo de atuar como cupido para a estrela Sofia Vergara, em meio ao divórcio desta com Joe Manganiello, após sete anos de casamento.

Mandel, de 67 anos, compartilhou suas intenções durante o Visionary Ball em Beverly Hills, na última quarta-feira (11/10), afirmando: "eu acho que ela é ótima para todos. Eu amo Sofia Vergara. Eu a considero incrivelmente, em nenhuma ordem específica, bonita, inteligente e engraçada."

Ele complementou sua afirmação com a convicção de que a colega jurada do "America's Got Talent", de 51 anos, "merece estar com alguém o mais rápido possível" após sua separação de Joe Manganiello, em julho.

O comediante, conhecido por seu jeito extrovertido, não esconde sua intenção de encontrar um novo interesse amoroso para Vergara, declarando: "eu grito isso dos telhados. Às vezes as pessoas pensam que é inapropriado, mas não Sofia. Ela não fica brava comigo".

Mandel ainda brincou sobre colocar a mãe de um filho no "serviço de namoro online JDate".

Em um episódio de agosto do "America's Got Talent", Mandel fez piada sobre a situação de solteira de Vergara após uma apresentação de ventriloquismo, sugerindo que ela estava "disponível no mercado".

Após receber algumas críticas por sua brincadeira, Mandel explicou que sua colega não precisa de ajuda no departamento amoroso, e que "todos que estão disponíveis acreditam ser o par perfeito para Sofia."

Ele também acrescentou que "nunca é cedo demais" para começar a namorar, afirmando: "penso que assim que você estiver disponível, nunca é cedo demais. Ela está renovada, pessoal".

O ator de "Magic Mike", Manganiello, de 46 anos, alegou "diferenças irreconciliáveis" quando entrou com o pedido de divórcio da atriz de "Modern Family", Vergara, em julho, conforme documentos obtidos pela People.

O casal havia se separado em 2 de julho, e a separação contava com um acordo pré-nupcial. Fontes próximas ao ex-casal alegaram que eles tinham maneiras diferentes de lidar com a fama e interesses pessoais opostos, o que contribuiu para a decisão de divórcio, conclui a People.