Harry Styles estaria apaixonado por Taylor Russell

De acordo com uma fonte da Page Six, a relação entre o cantor de "As It Was", Harry Styles, e a atriz canadense Taylor Russell está ficando "muito séria", mesmo que eles estejam namorando há menos de seis meses.

A fonte informou: "Harry está completamente apaixonado por Taylor e adora passar o máximo de tempo possível com ela".

Mesmo com suas agendas lotadas, o casal se esforça para se encontrar sempre que possível. Recentemente, Styles, de 29 anos, acompanhou Russell, também com 29 anos, em "vários eventos em Londres", incluindo uma festa após a peça de teatro de Russell, "The Effect".

A fonte acrescentou: "mesmo que ambos estejam ocupados com suas carreiras, eles se apoiam sempre que podem. As coisas estão muito sérias, e Harry definitivamente vê um futuro com Taylor".

Relacionamento vívido

Styles e Russell foram relacionados pela primeira vez em junho, quando foram vistos saindo juntos de uma galeria de arte. No mês seguinte, o casal pareceu oficializar o relacionamento quando Russell compareceu a um dos shows da turnê "Love On Tour" de Styles em Viena, na Áustria.

Embora Styles e Russell não tenham feito comentários públicos sobre o relacionamento, eles têm passado tempo juntos em Londres nas últimas semanas. Com encontros discretos em cafeterias e idas ao teatro, o casal tem mantido seu relacionamento privado, mas não exatamente um segredo.

Antes de se envolver com Russell, Styles namorou Olivia Wilde por quase dois anos antes de se separarem, em novembro de 2022. Ele também foi relacionado recentemente a Candice Swanepoel e Emily Ratajkowski. Russell, por sua vez, foi associada a Timothée Chalamet em 2022 após atuarem juntos no filme "Bones and All," mas o relacionamento nunca foi confirmado, nem negado, por nenhum dos envolvidos.