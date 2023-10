"Faz uma loucura por mim?"; Savanah e MC Cabelinho em clima de romance no Instagram

Nesta terça-feira, a dançarina Savanah agitou as redes sociais ao compartilhar vídeos ao lado do cantor MC Cabelinho no Instagram. Nas imagens, os dois aparecem em clima de romance, levantando especulações sobre a possibilidade de estarem lançando um novo clipe juntos, diz O Dia.

Na legenda dos vídeos, Savanah escreveu: "faz uma loucura por mim?", deixando os fãs intrigados sobre o significado por trás das palavras. A publicação atraiu imediatamente a atenção dos seguidores, que encheram os comentários com elogios e empolgação.

Entre os comentários, muitos fãs destacaram a química entre Savanah e MC Cabelinho. Uma pessoa escreveu: "Cabelinho ficou invisível ao seu lado. Que mulher!", enquanto outro admirador afirmou: "quem zerou o jogo foi ele". A expectativa dos fãs também se reflete na especulação sobre a possibilidade de um novo clipe, com comentários como: "vem pedrada aí" e "os bastidores de milhões".

Além do clima romântico, os seguidores não deixaram de mencionar a polêmica envolvendo o cantor, referindo-se aos rumores de traição com uma mulher loira, que teria contribuído para o final de seu relacionamento anterior com a atriz Bella Campos.

Bella, ao anunciar o término, expressou sua frustração pelo silêncio de MC Cabelinho sobre o assunto.

Savanah, conhecida por sua habilidade como dançarina profissional, também tem explorado sua vocação musical. Atualmente, ela conta com uma audiência de mais de 142 mil seguidores no Instagram, que continua ansiosa para descobrir mais sobre sua carreira e suas colaborações com artistas renomados como MC Cabelinho.