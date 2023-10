Conheça Max e Summer, os filhos de Christina Aguilera

A talentosa cantora de "Genie in a Bottle" Christina Aguilera tem dois filhos: Max Liron, fruto de seu casamento com Jordan Bratman, e Summer Rain, filha de seu noivo, Matt Rutler. Desde que Summer ,nasceu em 2014, Christina tem sido sincera sobre os desafios de ser uma mãe que trabalha e descreve seus filhos como "o centro de meu universo".

Aguilera abraçou a maternidade como sua prioridade, optando por interromper suas turnês por uma década para se concentrar em criar Max e Summer. Durante uma aparição no The Kelly Clarkson Show, em setembro de 2019, ela compartilhou seus medos sobre retornar à estrada, equilibrando a carreira de pop star e sua responsabilidade como mãe e a People levantou as informações sobre essa aparição.

Apesar das dificuldades de encontrar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, Aguilera sempre prioriza o conforto de seus filhos acima de tudo. Ela enfatiza que a chave é garantir que eles sempre se sintam seguros e conectados.

Aqui estão alguns detalhes sobre Max e Summer, os amados filhos de Christina Aguilera.

Max Liron Bratman, 15 anos

Max, filho de Christina Aguilera com Jordan Bratman, nasceu em 12 de janeiro de 2008, em Los Angeles. A escolha do nome Liron, que significa "minha canção" ou "minha alegria" em hebraico, refletiu o orgulho de sua herança.

Embora Christina e Jordan tenham se separado em 2010, quando Max tinha 2 anos, eles continuaram a co-paternidade com dedicação. A cantora deixou claro que o compromisso de criar Max permaneceu inabalável.

A paixão pela música parece correr na família, já que Aguilera compartilhou que Max, aos 10 anos, mostrou um incrível talento vocal ao cantar perfeitamente uma de suas músicas. Mesmo que ele não se exiba muito, seu talento é evidente, e sua mãe expressa muito orgulho por suas habilidades.

Em ocasiões especiais, Christina compartilha mensagens de amor para Max nas redes sociais, demonstrando seu carinho por ele e sua admiração pelo jovem.

Summer Rain Rutler, 9 anos

Summer Rain, filha de Christina com Matt Rutler, nasceu em 16 de agosto de 2014, em Los Angeles. Christina escolheu o nome porque acredita que ele reflete a essência de sua filha. Para a cantora, Summer simboliza calor e luz, enquanto Rain representa renovação e crescimento, trazendo inspiração, amor e alegria.

Desde muito jovem, Summer teve um impacto na carreira musical de sua mãe. A risada dela é a introdução de uma das faixas do álbum "Liberation" de Aguilera, demonstrando o quanto sua filha é importante em sua vida e arte.

Com apenas 4 anos de idade, Summer subiu ao palco com sua mãe durante a Liberation Tour, demonstrando seu interesse em performance e entretenimento. Ela não deixa de acompanhar a mãe sempre que possível, e sua paixão pela energia das apresentações é notável.

Além de sua presença nos shows, Summer demonstra personalidade e estilo próprios. Embora não tenha a mesma inclinação pela moda glamorosa de sua mãe, ela mantém sua autenticidade e escolhe o conforto em vez do excesso de extravagância.

Este ano, Christina compartilhou uma doce homenagem de aniversário para sua filha Summer, celebrando os momentos especiais que passaram juntas e ressaltando o amor e alegria que sua filha traz para sua vida e carreira.