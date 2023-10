Biografia revela como Madonna recebeu icônico apelido 'madge'

Madonna, a Rainha do Pop, está prestes a iniciar sua Celebration World Tour na O2 Arena, em Londres, ainda neste mês, após o adiamento da turnê devido a um sério problema de saúde.

Por décadas, Madonna tem sido conhecida pelos britânicos e pelo mundo como "Madge", mas a origem desse apelido finalmente veio à tona.

Uma nova biografia sobre a cantora, intitulada "Madonna: A Rebel Life" e escrita por Mary Gabriel, foi lançada esta semana e tem gerado grande expectativa desde que foi anunciada.

De acordo com o livro, Madonna começou a ser chamada de "Madge" pelos britânicos no início do século. O apelido, conforme relatado pelo MailOnline, pegou porque, quando ela estava no Reino Unido criando seu álbum "Music", em 2000, o público a via como uma estrela pop mais "normal" do que uma diva.

No entanto, Guy Ritchie, segundo marido de Madonna, conta uma versão diferente dessa história. Ele teria inventado o apelido para elevar a autoestima de Madonna, fazendo-a sentir-se extraordinária. Segundo Guy, "Madge" era uma abreviação de "Her Majesty" (Sua Majestade). "Her Maj" já era um apelido para a então Rainha Elizabeth II.

Tour e biografia

A nova biografia surge enquanto a própria Rainha do Pop se prepara para sua Celebration World Tour. A turnê estava programada para começar em julho, mas poucas semanas antes do primeiro show, Madonna foi hospitalizada.

Seu empresário, Guy Oseary, compartilhou a notícia no Instagram de que Madonna estava no hospital em Nova York sendo tratada por uma grave infecção bacteriana. Poucos dias após o anúncio, ela recebeu alta e foi enviada para casa para se recuperar.

Ela posteriormente fez uma atualização sobre sua saúde no Instagram, agradecendo pelo apoio e pelas mensagens de cura e encorajamento que recebeu. Madonna enfatizou que sua prioridade era sua saúde e que voltaria aos palcos assim que possível.

As datas da turnê de Madonna foram reagendadas, e a Celebration Tour está marcada para começar na O2 Arena, em Londres, ainda neste mês de acordo com o The Mirror. A turnê marca os 40 anos desde o lançamento de seu álbum de estreia com o mesmo nome.