Biancardi fala sobre ausência de Neymar no nascimento da filha

Bruna Biancardi, a conhecida modelo e influenciadora, quebrou o silêncio e esclareceu a polêmica em torno da ausência de Neymar no nascimento de sua filha, Mavie. Em um relato sincero, Bruna revelou como tudo aconteceu, desde o trabalho de parto até a atitude do pai.

Parto

No processo do trabalho de parto, Bruna Biancardi teve o apoio da irmã, Bianca. Ela tentou o parto normal, mas as fortes dores a fizeram mudar de ideia. Bruna compartilhou como tudo ocorreu na sala de parto, enquanto Neymar estava a caminho do Brasil.

Apesar de não ter chegado a tempo do parto de Mavie, Neymar demonstrou ser um pai presente. Bruna revelou que o jogador fez o possível para chegar rapidamente e, mesmo após o nascimento, não poupou esforços para se dedicar à filha. Mavie, por sua vez, também se apegou ao pai desde o início.

Bruna enfatizou que, apesar da ausência no momento do parto, Neymar tem sido um pai presente desde o primeiro instante. Ela elogiou a dedicação do jogador e como ele se aproximou de Mavie após o nascimento, demonstrando um forte vínculo entre pai e filha. Mavie também pareceu se apegar rapidamente ao pai.

A revelação de Bruna Biancardi dissipou as dúvidas e especulações sobre a ausência de Neymar no parto de sua filha, oferecendo uma visão mais clara sobre o relacionamento entre os dois e sua dedicação à pequena Mavie, conclui Observatório dos Famosos.