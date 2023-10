Ator Daniel Radcliffe abre o coração sobre ser pai

Daniel Radcliffe, famoso por seu papel em "Harry Potter", está vivenciando a paternidade com entusiasmo. O ator de 34 anos, que se tornou pai de um menino com a namorada Erin Darke na primavera, compartilhou seus sentimentos sobre ser pai em uma entrevista à E! News durante a noite de abertura de seu espetáculo na Broadway.

Para Radcliffe, a paternidade é uma experiência de extremos: "ele é ótimo, é incrível. Há uma resposta curta e uma longa para isso. E a resposta curta é que é incrível e ele é a coisa mais incrível que já aconteceu", disse o ator. No entanto, ele também compartilhou o lado "aterrorizante" de ter um filho, já que agora há alguém no mundo que ele se preocupa profundamente.

Radcliffe explicou que tudo o que seu filho fizer afetará como ele se sente "sobre minha própria vida pelo resto dela. Então, você sabe, isso é intimidante".

O ator brincou sobre as noites de sono agitadas, revelando que seu sono está diretamente ligado ao do bebê. Enquanto ele dorme menos, seu filho dorme melhor, e vice-versa. Radcliffe admitiu que a lógica dos bebês nesse aspecto pode ser confusa, mas ele está aproveitando cada momento, apesar das noites difíceis.

Sentimentos

Sobre o desafio de ser pai, Radcliffe afirmou que, apesar de existir uma "criatura" capaz de proporcionar a pior noite de sono, tudo é esquecido quando o bebê sorri, e ele se sente grato por isso.

O ator anunciou a chegada do filho em julho e elogiou sua parceira Erin Darke, destacando a sorte de poder passar um tempo precioso com o bebê. Radcliffe revelou que estava planejando tirar um tempo para ficar com seu filho, uma oportunidade que nem todos têm.

Mais tarde, em um evento de apoio ao SAG-AFTRA, Radcliffe exibiu seu filho em um carregador no peito, enquanto Erin segurava um cartaz de protesto. O SAG-AFTRA havia entrado em greve em julho após negociações de contrato malsucedidas, mas as negociações seriam retomadas.

A experiência da paternidade tem sido um novo capítulo emocionante na vida de Radcliffe, que está se dedicando a seu papel como pai enquanto mantém sua carreira ativa.