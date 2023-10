Virgínia Fonseca retorna a desabafar sobre dores de cabeça e revela medo

Virgínia Fonseca, a popular influencer digital, recorreu às redes sociais na quarta-feira (11/10) para relatar uma vez mais suas intensas dores de cabeça, gerando preocupações entre seus seguidores.

"Bora almoçar! Mais tarde eu tenho uma reunião muito importante inclusive. Então é isso! Eu estou com bastante dor de cabeça, galera. Eu até comentei com vocês que voltei a fazer o tratamento, né? Então estou com bastante dor de cabeça e como esses dias eu tive compromisso todos os dias, eu não tomei Miosan", começou ela.

Virgínia explicou sua relutância em tomar Miosan, um relaxante muscular necessário para seu tratamento, devido ao temor de ficar com baixa energia. Ela enfatizou a importância de permanecer alerta para sua reunião, mas ressaltou a necessidade de tomar o medicamento após o almoço.

Recentemente, os seguidores de Virgínia Fonseca ficaram preocupados quando a influencer foi internada, de acordo com informações do jornal O Dia. A internação ocorreu devido a um diagnóstico de dengue, gerando ainda mais apreensão sobre sua saúde.

A influencer enfrenta dificuldades ao equilibrar seu tratamento médico com suas responsabilidades profissionais e explica suas preocupações sobre o uso do medicamento Miosan, conclui o Observatório dos Famosos.