Tudo o que se sabe sobre a amizade dos Beckham com a família real britânica

A nova série documental de David Beckham na Netflix, “Beckham”, relembra a ascensão do ex-jogador de futebol à fama e seu relacionamento com sua esposa, Victoria. Mas uma coisa que a série não aborda é a estreita relação do casal com a família real britânica.

David falou publicamente sobre sua amizade com os príncipes William e Harry, e ele e Victoria foram convidados nos respectivos casamentos reais dos irmãos.

Mais recentemente, ele esperou mais de 12 horas na fila para ver o caixão da falecida Rainha Elizabeth na Abadia de Westminster, em setembro de 2022. O monarca morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, em 8 de setembro de 2022.

Os Beckhams e a realeza são amigos desde os anos 90

Victoria Beckham conheceu o então intitulado Príncipe Charles em maio de 1997, mesmo ano em que conheceu seu futuro marido. Ela e suas colegas de banda das Spice Girls foram apresentadas ao príncipe após se apresentarem em uma festa de gala para sua instituição de caridade, The Prince’s Trust.

Em um vídeo do encontro compartilhado no YouTube, Victoria pode ser vista apertando a mão de Charles e se apresentando, enquanto seus companheiros de banda adotaram uma abordagem mais ousada. Mel B e Geri Halliwell beijaram a realeza na bochecha, e Halliwell disse a Charles que o achava “muito sexy”.

A banda encontrou o príncipe novamente em Joanesburgo alguns meses depois, em novembro, desta vez com a presença do príncipe Harry.

“É o segundo maior momento da minha vida”, disse Charles, segundo um artigo da BBC News publicado na época. “O melhor foi a primeira vez que os conheci.”

Victoria conheceu a família real em vários eventos de caridade ao longo dos anos e, em julho de 2000, ela e David compareceram à Party in the Park no Hyde Park de Londres para arrecadar fundos para o The Prince’s Trust. Victoria se apresentou no evento e ela e David foram fotografados conversando com Charles nos bastidores, conforme mostrado em artigo da BBC News publicado na época.

Enquanto isso, David conheceu a Rainha Elizabeth II em 2002 e recebeu um prêmio OBE do monarca no ano seguinte, informou o The Mirror em setembro de 2023. O prêmio é concedido àqueles que desempenham um papel local importante em qualquer atividade, incluindo aqueles conhecidos nacionalmente. pelo seu trabalho, conforme o site do governo do Reino Unido.

Victoria recebeu o mesmo prêmio do príncipe William em 2017 por suas contribuições à indústria da moda, informou a BBC News.

David falou publicamente sobre sua amizade com William e Harry

O relacionamento de Victoria e David com a realeza parecia ser mais formal no início. Mas com o passar dos anos, a amizade deles com William e Harry, em particular, tornou-se mais estreita. Eles compareceram ao casamento de William com Kate Middleton em 2011 e ao casamento de Harry com Meghan Markle em 2018.

David falou sobre sua amizade com os irmãos durante uma entrevista à Esquire em 2012. Em um trecho da entrevista citada pelo The Telegraph, David disse que tinha um “relacionamento normal” com os irmãos e que se relacionava com eles por meio dos esportes.

Em julho de 2022, David e William apareceram juntos em um vídeo para promover a Declaração do Futebol Mentalmente Saudável, que foi assinada por líderes da comunidade do futebol para criar uma “cultura mentalmente saudável” na indústria, informou a Sky News na época.

David apoiou William participando do Earthshot Prize Awards em Boston em dezembro de 2022. O príncipe criou os prêmios em 2020 para reconhecer aqueles que se dedicam a encontrar “soluções inovadoras para os maiores desafios ambientais do mundo”, afirma o site.

Enquanto isso, David presenteou o rei Charles com um pote de mel caseiro em um evento que aconteceu alguns dias após a coroação em maio de 2023, de acordo com a Vanity Fair.

