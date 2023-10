‘Tudo Igual… SQN’: 2ª temporada traz elementos mais interessantes que a primeira

‘Tudo Igual…SQN’ teve sua segunda temporada lançada no Disney+ recentemente e colocou a personagem Carol (Gabriella Saraivah), frente à diversos desafios da iniciação à vida adulta.

Junto com a protagonista, outros personagens se veem em cenários ainda mais complexos, por meio de uma trama bem desenvolvida.

No decorrer da série, alguns arcos podem ser maçantes até certo ponto. No entanto, a experiência não é comprometida. Outro destaque positivo é que a produção consegue ser mais instigante do que a primeira temporada, haja vista as reviravoltas apresentadas no decorrer dos episódios.

Com alguns trechos indefinidos, a série apresenta potencial para uma terceira temporada.

‘Tudo Igual... SQN’ é a primeira obra original brasileira com o selo de produção original nacional na plataforma. A história segue a partir de acontecimentos depois do casamento de Beth (Miá Mello) com Carlos (Kiko Pissolato), resultando em um beijo de Carol (Gabriella Saraivah) no Tomás (Daniel Botelho), que anteriormente mantinha um affair da sua melhor amiga, a Beta (Ana Jeckel).

Trailer da segunda temporada

No decorrer da trama são apresentadas reviravoltas em meio a um caos, com drama e arcos atrativos. Durante os capítulos da obra, os personagens verão que o “buraco é bem mais embaixo” na vida adulta ao reconhecer que não são mais crianças e lidar com perdão, culpa e arrependimentos.

Por meio da direção geral de Juliana Vonlanten, e direção de cena de Suzy Milstein e Caru Alves de Souza, ‘Tudo Igual... SQN’ é uma produção realizada pela Cinefilm. A série é baseada no romance juvenil “Na porta ao lado”, da autora Luly Trigo, que assina o roteiro da produção original Disney+ ao lado de André Rodrigues.

Assista ao trailer da segunda temporada: