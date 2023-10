Sexta-feira 13: confira 3 séries de terror para maratonar nesta sexta-feira

A sexta-feira 13 chegou! Para você curtir essa sexta-feira chuvosa no melhor estilo “mês do Halloween”, separamos uma lista especial com 3 séries de terror, ou quase isso, para você maratonar.

Confira a lista com séries já aclamadas pelo público e até mesmo alguns lançamentos da Netflix.

A Queda da Casa de Usher

Dos mesmos criadores de A Maldição da Residência Hill (2018), essa série promete arrancar gritos e arrepios de quem estiver assistindo.

Lançamento na Netflix, a produção conta a história de um casal de irmãos que construiu uma “dinastia familiar” na esperança de proteger a fortuna e o futuro de sua família.

No entanto, quando um dos herdeiros morre em condições misteriosas, todo trabalho dos irmãos começa a desmoronar e ganha contornos arrepiantes.

Slasher

Se você gosta de séries e filmes de terror inspirados por Serial Killers, Slasher é uma boa pedida. Ao longo de suas 3 temporadas a série conta três histórias distintas de casos em que assassinatos em série mudam a rotina de pessoas e cidades.

Envolta em muito mistério, drama e investigação, Slasher relembra clássicos do Terror como O Massacre da Serra Elétrica e Sexta-Feira 13.

Um aviso: se você tem estômago fraco ou se não gosta de cenas fortes, evite essa série.

A Maldição da Residência Hill

E não podemos deixar de fora um dos maiores sucessos do terror dos últimos tempos. Em ‘A Maldição da Residência Hill’, somos apresentados a história de uma família que cresceu na casa mal-assombrada mais famosa dos Estados Unidos.

Depois de grandes, um acontecimento dramático os faz retornar ao local onde cresceram e os irmãos acabam sendo forçados a confrontar fantasmas de seu passado.

Bônus: O Mundo Sombrio de Sabrina

Se você prefere séries e filmes com história de bruxas, O Mundo Sombrio de Sabrina é uma boa opção. São quatro temporadas que contam uma nova versão da história da aprendiz de feiticeira Sabrina.

Com personagens icônicos do clássico, a nova série tem um ar mais sombrio e aborda assuntos mais pesados.

Leia também: No mês do Halloween, confira 5 filmes de terror que vão te deixar de cabelos em pé