Remake de Renascer: Entenda como a Globo pode ser proibida de usar o título

Remake de Renascer: Antes da versão de 2024, a novela foi reprisada no Viva e no Globoplay (Reprodução/Globoplay)

Com as gravações em pleno vapor em Ilhéus, na Bahia, a Globo precisa correr atrás de um grande problema envolvendo o remake da novela Renascer, que estreia em janeiro de 2024 e vai substituir Terra e Paixão, na faixa das 21 horas. Até o momento, o título não foi registrado pela emissora carioca, que pode ter que mudar o nome.

Segundo o Notícias da TV, a Globo não conseguiu registrar a marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e agora pode ficar impossibilitada de usar o título na trama de Bruno Luperi. Outro impasse é que uma pessoa registrou o nome da novela, exibida originalmente, em 1993 como um salão de beleza e agora o canal tenta registrar como Renascer Remake, mas nada ainda foi concretizado.

Remake de Renascer: Buba foi responsável por abordar o intersexo em 1993 (Reprodução/Globo)

Vale destacar que na versão original, de Benedito Ruy Barbosa, a Globo usou o título Renascer. Na mesma época, uma fundação também utilizou, mas não se opôs e, em 2004, o registro expirou e foi adquirido pelo dono do salão de beleza, que o incluiu na classificação que interessa à Globo até 2027.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: História de amor censurada em 1982 vai ao ar na Globo

Vale destacar que a Globo registrou Renascer Remake no INPI, mas o órgão ainda pode negar o pedido, o que deixaria a emissora aflita Porém, os processos de análise podem demorar dois anos e até lá a novela de Bruno Luperi já terá sido concluída.

O que se espera da nova versão?

Em 1993, Renascer virou uma sensação nacional, algo que a Globo espera repetir com o remake da novela de Benedito Ruy Barbosa, que está prevista para estrear no dia 22 de janeiro de 2024, com um grande elenco, que inclui os atores Marcos Palmeira e Juan Paiva no principal.

O remake gira em torno de uma disputa entre pai e filho, que começa depois da morte da esposa do protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira). Na nova novela da Globo, ele culpa o filho caçula, João Pedro (Juan Paiva), pela morte da amada, que ocorreu no parto.

Tal rejeição pelo herdeiro não passa, pelo contrário, piora a situação e acaba se tornando ódio, criando uma briga real na família principal de Renascer. Porém, tudo fica ainda mais tenso quando José e João se apaixonam pela mesma mulher, chamada Mariana (Theresa Fonseca).

Remake de Renascer: Juliana Paes foge das comparações com Fernanda Montenegro (Reprodução/Instagram)

Além da briga familiar, o remake de Renascer, se Bruno Luperi seguir a risca, deve levar ao público assuntos comuns nos trabalhos de Benedito Ruy Barbosa, como a disputa por terras e também a vida simples, que nesta produção é retratada pela caça aos caranguejos e as crenças populares do campo.

O elenco do remake de Renascer será composto também por Duda Santos, Chico Diaz, Fábio Assunção, Jackson Antunes, Sophie Charlotte, Xamã, Almir Sater, Gabriel Sater, Irandhir Santos e Juliana Paes. Maria Fernanda Cândido ainda está negociando sua participação na novela, que volta ao ar trinta anos depois da versão original.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Web celebra saída de Cariúcha do reality rural; veja os comentários