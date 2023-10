Rafa Vitti "quebra a internet" com cena de toalha em novela

Rafa Vitti, o mais novo integrante do elenco de "Terra e Paixão", novela de Walcyr Carrasco transmitida no horário nobre, tem conquistado o público com seu desempenho nas telinhas. No entanto, foi em uma cena recente que o ator roubou completamente a cena, deixando os telespectadores impressionados.

Na última terça-feira (10/10), Rafa Vitti protagonizou uma cena íntima ao lado de Natália Dal Molin, onde seu físico escultural se destacou de maneira incontestável, dominando as redes sociais imediatamente após a exibição.

Imagem: Globoplay

O ator apareceu na cena com apenas uma toalha, sugerindo que seu personagem acabara de sair do banho. Seu abdômen tonificado atraiu olhares e suspiros, evidenciando o resultado de sua dedicação a uma rotina de exercícios e cuidados com a saúde.

Não foram apenas os músculos abdominais que chamaram a atenção, mas também seus braços musculosos, que não passaram despercebidos pelos telespectadores.

💪 😂 Tatá Werneck divertiu os seguidores ao mostrar um dia na academia ao lado do marido, Rafa Vitti.



No vídeo, o ator faz flexões com ela nas costas. Em outro momento, a apresentadora aparece se "esforçando" na barra. #metropolitanafm #tatawerneck #rafavitti pic.twitter.com/OteriREgKW — Metropolitana FM (@metropolitanafm) June 22, 2023

Rafa Vitti tem investido significativamente em sua forma física, com treinos rigorosos realizados quase diariamente. Sua esposa, Tatá Werneck, também tem seguido uma rotina de exercícios e, como resultado, exibe um abdômen igualmente tonificado.