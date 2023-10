Previsão de como Beckham estaria em 2020 diverte fãs

Imagine uma previsão de como uma celebridade estaria em 2020 feita há 25 anos. É exatamente o que fãs de David Beckham se depararam recentemente, quando uma imagem editada que previa seu visual futuro surgiu nas redes sociais. A foto, originalmente publicada em uma edição da revista "Four Four Two" em 1998, retratava o jogador de futebol, atualmente com 48 anos, com dentes faltando, cabelos grisalhos rarefeitos e muitas rugas, de acordo com a Mirror.

A imagem foi tirada durante seus dias no Manchester United e, após o lançamento do novo documentário da família Beckham na Netflix, a foto bizarra ressurgiu, causando um alvoroço nas redes sociais, com fãs compartilhando sua surpresa.

Na época, a legenda irreverente dizia: "as coisas saíram muito erradas para a jovem estrela do Manchester United depois que seu clube perdeu o campeonato de 1998 e ele perdeu toda a sua fortuna pessoal".

Fãs estão incrédulos com a previsão, com alguns admiradores de Beckham elogiando sua aparência atual, argumentando que ele está melhor do que nunca. Um deles escreveu: "ele é como um bom vinho, fica melhor com a idade", enquanto outro acrescentou: "ele é um homem muito atraente!".

Esta foto ressurgiu após o lançamento do novo documentário de David na Netflix, que narra sua trajetória de sucesso no futebol e seus negócios, bem como sua vida pessoal com Victoria Beckham. O ex-capitão da Inglaterra se aposentou do futebol profissional há uma década e, pela primeira vez publicamente, o casal abriu sobre alegações de traição durante seu período no Real Madrid nos anos 2000.

O documentário também revela detalhes emocionais da carreira de David, incluindo o trauma e o abuso que sofreu do público britânico após um incidente infame durante a Copa do Mundo de 1998. David compartilha como ele lutou contra a depressão clínica até que se tornou um herói nacional novamente ao marcar um gol crucial contra a Grécia, garantindo a vaga da Inglaterra na Copa do Mundo de 2002.

Agora, com mais de 40 anos, Beckham atua em equipes de veteranos da Inglaterra ao lado de seus colegas da era de Alex Ferguson, é dono de time nos EUA e rememora com nostalgia seus dias de glória. Enquanto isso, Victoria Beckham, desde o fim de sua carreira musical, modela roupas para mulheres com tamanhos maiores.