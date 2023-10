Noah Cyrus critica irmã Miley por entrevista polêmica

Parece que as tensões na família Cyrus estão mais profundas do que imaginávamos. Recentemente, Noah Cyrus, irmã de Miley Cyrus, fez críticas à sua irmã mais velha em relação a uma entrevista que ressurgiu no TikTok.

Noah, cantora de "July", aparentemente chamou Miley de "desrespeitosa" nos comentários sobre o vídeo, conforme capturas de tela que circulam nas redes sociais.

A polêmica entrevista mostrou Miley, com 30 anos à época, conversando com Joe Rogan em setembro de 2020 no podcast "The Joe Rogan Experience". Rogan, o controverso podcaster de 56 anos, questionou Miley sobre se a experiência de Noah de crescer à sombra da fama da irmã a impediria de buscar uma carreira em Hollywood.

Polêmicas

Miley respondeu: "Você só tem duas opções", observando que sua irmã mais nova "deseja" uma vida sob os holofotes. Ela também mencionou que Noah tinha um álbum chamado "The End of Everything", que Miley adorava, mas descrevia como "o EP mais deprimente que você ouvirá".

Miley continuou dizendo que Noah, com 20 anos, tinha um estilo "emo", e Rogan perguntou se isso estava relacionado a crescer "na estrada" com a estrela de "Hannah Montana". Miley concordou, e a entrevista prosseguiu com Miley discutindo as letras de uma música de Noah sobre sua relação com Miley.

O comentário de Noah gerou especulações dos fãs sobre o motivo de sua reação tardia à entrevista. Alguns apontaram para a divisão na família devido ao divórcio dos pais, Billy Ray Cyrus e Tish Cyrus.

As representantes das irmãs não responderam ao pedido de comentários do Page Six.

Ressurgimento

Essa situação surge dois meses depois de Miley ter participado do casamento de sua mãe, Tish Cyrus, com Dominic Purcell. Notavelmente, Noah e seu irmão Braison Cyrus não compareceram ao casamento, o que gerou mais indícias de tensões familiares.

O divórcio de Tish e Billy Ray, que compartilham Miley, Noah e Braison, foi registrado em abril de 2022. O casal se casou em 1993 e Billy Ray também adotou os filhos mais velhos de Tish, Brandi e Trace, em 1993. Billy Ray, por sua vez, casou-se com sua noiva Firerose nesta semana.