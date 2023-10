Machine Gun Kelly enfrenta fã no palco durante entrevista

@pagesix MachineGunKelly quickly jumped up to defend himself as a fan rushed the stage during his interview at the Forbes Under 30 Summit Tuesday. More details in our bio. ♬ original sound - Pagesix | Celebrity Gossip - Pagesix | Celebrity Gossip

O cantor Machine Gun Kelly, também conhecido como Colson Baker, viveu um momento inesperado durante uma entrevista no Forbes Under 30 Summit de 2023, que ocorreu em sua cidade natal, Cleveland (EUA). Durante a conversa, um fã não identificado invadiu o palco, gerando uma situação de tensão que chamou a atenção de todos.

A entrevista estava prosseguindo quando um fã não identificado subitamente subiu ao palco, pegando todos de surpresa. Neste momento crítico, a segurança agiu prontamente, retirando o intruso do palco e restaurando a ordem. A situação causou uma breve interrupção na entrevista, com o microfone do músico sendo desligado por um momento.

Machine Gun Kelly, conhecido por sucessos como "Forget Me Too", retornou ao seu assento e expressou desculpas pelo incidente. Ele afirmou: "sinto muito, tento viver mais a dicotomia deste lado do que o outro cara. Deixei aquele cara no passado. Sinto muito pela minha reação primal".

A entrevistadora da Forbes, Kristin Stoller, elogiou a reação do astro do rock, chamando-a de "surpreendente". No entanto, representantes de Kelly não responderam ao pedido de comentário do Page Six sobre o ocorrido.

De volta ao palco

Após o incidente, a entrevista prosseguiu, e Machine Gun Kelly compartilhou reflexões sobre sua carreira. Ele enfatizou que seu maior sucesso é "conseguir se afastar do foco em realizações como validação". O cantor virou empresário e também discutiu o lançamento de seu café e restaurante, o 27 Coffee Club.

Este incidente inesperado trouxe um momento de drama à conferência Forbes Under 30 Summit, que contou com a participação de várias personalidades, incluindo Kendall Jenner e Alix Earle. A cidade de Cleveland testemunhou o encontro de estrelas e empreendedores, com Machine Gun Kelly vivendo um momento que certamente será lembrado.