Kourtney Kardashian fala sobre cirurgia fetal de emergência

A fundadora da Poosh, Kourtney Kardashian Barker, está mantendo uma "mentalidade positiva" sobre seu bebê a caminho. Aos 44 anos, Kourtney está esperando seu quarto filho, fruto de seu relacionamento com o marido Travis Barker, de 47 anos.

Em uma recente capa da Vanity Fair Italia, Kourtney abriu o coração sobre os altos e baixos de sua gravidez, revelando que passou por uma "cirurgia fetal de emergência" no início do mês passado. Ela compartilhou que, após a cirurgia, atingiu um ponto em que conseguiu relaxar e parar de se preocupar.

Ela agora mantém uma mentalidade positiva, conversa com o bebê todos os dias e reza muito. No entanto, ela reconheceu que demorou para superar o medo que a cirurgia trouxe.

Fontes próximas a Kourtney revelaram que ela estava muito assustada quando soube que seu bebê precisava de cirurgia, segundo a People. Após a cirurgia, ela preferiu não falar sobre o que estava acontecendo. Atualmente, ela está bem e em repouso em casa ao lado de Travis.

Apoio familiar

Kourtney Kardashian expressou sua gratidão aos médicos por "salvar a vida de nosso bebê". Além disso, ela agradeceu ao marido por estar ao seu lado e cuidar dela após a cirurgia, bem como à mãe Kris Jenner, que a apoiou durante esse momento delicado.

A estrela do reality show "Keeping Up with the Kardashians" e Travis Barker anunciaram a gravidez em junho de uma forma criativa, durante um show da banda Blink-182. Kourtney segurou um cartaz que dizia: "Travis, estou grávida", fazendo referência ao videoclipe da música "All the Small Things".

Kourtney Kardashian já é mãe de três filhos com seu ex, Scott Disick, e está esperando seu primeiro filho com Travis. Ela partilha a guarda dos filhos com seu ex-marido, enquanto Travis tem dois filhos e uma enteada de um casamento anterior.