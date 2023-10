Khloé Kardashian confronta Kris Jenner sobre suposta trapaça no próximo episódio de reality

Khloé Kardashian não tem problemas em confrontar sua mãe, Kris Jenner, sobre supostos erros no próximo episódio de "The Kardashians". Uma prévia reveladora mostra uma discussão acalorada entre as duas, com Khloé questionando o comportamento de Kris e insinuando traição no passado.

No vídeo, Khloé, de 39 anos, acusa Kris, de 67, de ter cometido um erro significativo em relação a ela. Kris nega veementemente, mas Khloé insiste que não é ouvida e que simples soluções não são suficientes para resolver problemas mais profundos.

O teaser também mostra Khloé discutindo com seu ex-namorado Tristan Thompson, sugerindo que há questões pendentes entre eles. No entanto, ela deixa claro que sua situação com Tristan não afeta as expectativas que ela tem em relação à sua família.

Khloé também questiona Kris sobre seu comportamento passado, sugerindo que ela traiu alguém. Kris fica surpresa com a pergunta, mas Khloé insiste que é a pessoa certa para fazê-la.

Conflitos

A questão da suposta traição de Kris Jenner surge enquanto Khloé enfrenta suas próprias dificuldades no relacionamento com Tristan após repetidas infidelidades. Surpreendentemente, Khloé e Tristan mantêm um relacionamento amigável por causa dos filhos que têm juntos.

A situação entre Khloé e Tristan é complexa, pois eles compartilham dois filhos: uma filha chamada True, de 5 anos, e um filho de 13 meses chamado Tatum. Mesmo após a traição de Tristan, Khloé optou por coexistir de maneira amigável em prol do bem-estar das crianças.

Khloé enfatiza a importância de manter uma boa relação por causa dos filhos, demonstrando maturidade e compaixão em relação ao ex-namorado, levantou a People.

O próximo episódio de "The Kardashians" promete abordar questões familiares profundas, à medida que as protagonistas enfrentam desafios pessoais e tentam manter relacionamentos saudáveis em meio a polêmicas passadas.