Jennie transforma "You & Me'' em uma performance de jazz

Jennie, membro do Blackpink, surpreendeu os fãs com uma versão jazzística de seu novo single "You & Me". Em um vídeo de performance lançado na quarta-feira à noite, a cantora mostrou sua amplitude vocal enquanto apresentava uma versão inspirada no jazz de sua música.

No vídeo, Jennie, de 27 anos, aparece com o cabelo preso em um coque elegante e veste um vestido minúsculo preto e rosa, mostrando suas vocais suaves. Sentada em um banco com uma grande lua ao fundo, ela canta: "eu te amo e eu dançando à luz da lua / Ninguém pode ver, somos apenas você e eu esta noite".

"You & Me" foi lançado como um single duplo, junto com "You & Me (Coachella ver)". A segunda versão acelerada da música destaca a versatilidade de Jennie, com uma batida mais hip-hop e um verso de rap adicional.

De acordo com a NME, "You & Me" estreou durante o show de abertura da Born Pink World Tour do Blackpink no KSPO Dome em Seul, em outubro do ano passado. Esta música marca mais um sucesso na carreira solo de Jennie, que já liderou a parada de vendas digitais da Billboard com seu primeiro single solo "Solo", em 2018.

Música e atuação

Além de suas realizações musicais, Jennie também fez incursões no mundo da atuação, aparecendo na série de drama da HBO de The Weeknd, "The Idol", onde contracenou com Lily-Rose Depp. Ela também contribuiu para a trilha sonora da série com a música "One of the Girls", ao lado de The Weeknd e Depp.

Apesar da fama internacional, Jennie compartilhou em uma entrevista à Rolling Stone em 2022 seu desejo por normalidade. "Mais do que tudo, queremos ser garotas comuns", disse ela à revista. "Claro, há momentos em que discutimos que tipo de influência poderíamos ter. Mas o que realmente amamos é falar sobre nossos gatos, cachorros, boa comida e lugares bonitos".

Essa interpretação única de "You & Me" apenas ressalta a versatilidade artística de Jennie e seu talento em mais de uma área, segundo levantou a People.