Jada Will Smith conta sobre como se sentiu no "tapa do Oscar"

Jada Pinkett Smith, atriz e autora do livro 'Worthy', compartilha revelações surpreendentes sobre sua experiência no Oscar 2022. Em um trecho exclusivo intitulado "A Piada Sagrada, a Tapa Sagrada e Lições Sagradas", ela descreve os momentos dramáticos que ocorreram durante a premiação.

Ela testemunhou uma situação inacreditável quando seu marido, Will Smith, agrediu o comediante Chris Rock ao vivo no palco do Oscar. O incidente ocorreu após Chris Rock fazer piadas sobre a alopecia de Jada. Ela compartilha sua perspectiva, revelando suas reflexões prévias ao incidente.

Jada Pinkett Smith recorda o histórico de desavenças entre Chris Rock e Will Smith, bem como seu próprio histórico de confrontos com o comediante, incluindo um episódio anterior, em 2016.

No trecho de "Worthy", Jada descreve sua intuição antes do incidente, quando Chris Rock apareceu como um dos apresentadores da premiação em 27 de março de 2022. Ela esperava que a noite transcorresse sem incidentes, mas não conseguiu ignorar a sensação de que algo poderia dar errado.

Quando Chris Rock subiu ao palco, fez piadas, provocou risos e, como todo comediante, prolongou sua apresentação. Ao ver Jada com a cabeça raspada, fez um comentário improvisado sobre sua condição capilar. Ela não ficou chateada com a piada em si, mas sim com a falta de compreensão em relação à alopecia, uma condição que afeta muitas pessoas profundamente.

A situação se intensificou quando Will Smith reagiu veementemente, defendendo Jada e exigindo que Chris não mencionasse sua esposa. O episódio a fez perceber a importância de seu papel como esposa, mesmo que o casal estivesse passando por um período de vidas separadas naquele momento.

Jada descreve a sensação de voltar a seus instintos de sobrevivência em meio ao tumulto no Oscar. Mesmo em seu vestido deslumbrante, a experiência a fez sentir-se vulnerável, mas ela e Will enfrentaram a situação juntos.

O trecho do livro oferece um vislumbre único dos bastidores desse polêmico momento no Oscar 2022 e da dinâmica entre Jada Pinkett Smith, Will Smith e Chris Rock. "Worthy" será lançado em 17 de outubro e promete revelar mais detalhes sobre a vida e a jornada da autora, conclui People.