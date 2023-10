Ivete Sangalo denuncia projeto de lei contra casamento gay

A cantora Ivete Sangalo utilizou suas redes sociais para expressar profunda revolta em relação à recente aprovação de um projeto de lei que proíbe casamento gay no Brasil. A votação ocorreu na última terça-feira (10/10) e desencadeou uma onda de indignação nas mídias sociais.

Sangalo escreveu em seu post: "aceitar ou não o casamento gay deve ser uma escolha apenas daqueles que receberam o pedido de casamento". Ela destacou a clareza da questão e questionou a necessidade de retroceder em um assunto que já causou tantos conflitos no mundo devido ao ódio. A cantora enfatizou a importância de promover o amor e a felicidade em vez de criar divisões.

O apresentador Luciano Huck também se pronunciou nas redes sociais, compartilhando sua opinião sobre o projeto de lei. Ele afirmou: "aceitar ou não um casamento gay deve ser uma decisão exclusiva daqueles que recebem tal pedido. Uma escolha individual. Existem tantas áreas em que o Estado deve estar presente e ativo. Por que retroceder em um assunto no qual ele não tem nada a acrescentar?".

Aceitar ou não um casamento gay deve ser uma decisão exclusiva de quem recebe tal pedido. Uma escolha individual. Tantos espaços onde o Estado deve estar presente e atuante, pq retroceder pra onde ele não tem nada a acrescentar? — Luciano Huck (@LucianoHuck) October 12, 2023

As reações de Ivete Sangalo e Luciano Huck refletem a crescente preocupação com questões de igualdade e inclusão no Brasil. O debate sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+ tem ganhado destaque nos últimos anos, e a aprovação desse projeto de lei despertou o ativismo e a solidariedade de figuras públicas proeminentes.

A sociedade civil está cada vez mais engajada em promover a igualdade e a diversidade, desafiando retrocessos e promovendo um Brasil mais inclusivo e justo, conclui o Observatório dos Famosos.