Guerra em Israel: Repórter brasileira relata pânico ao ver casa destruída por míssil

A repórter Denise Odorissi, da Record TV, levou um susto durante a cobertura da guerra entre Israel e o Hamas, no Oriente Médio, que começou no último sábado (07), ao ter sua casa quase atingida por um míssil, informação que foi dada durante o programa Fala Brasil.

A correspondente não escondeu o pânico e chegou até a contar que o projétil guiado ficou há doze passos da casa onde está: “Ouvimos a sirene na escada, sabíamos que era aqui perto. Quando entramos na rua, vemos o que tinha acontecido. Foi um susto muito grande”.

Vale lembrar que mesmo antes da guerra começar, Denise esteve em Israel para gravar o documentário Nações em Conflito: Israel e os Povos Vizinhos no Tempo dos Reis, que foi ao ar em julho, na Record TV. Nesta produção, a repórter mostrou como há três mil anos a região era marcada pelos confrontos de grandes exércitos em disputa por territórios.

O que aconteceu depois do susto…

Durante sua passagem pelo Fala Brasil, a correspondente em Israel destacou que a polícia local chegou rapidamente e fez um desabafo: “O tamanho do estilhaço do míssil é enorme. Por sorte, não houve feridos no lugar onde eu moro. Essa é a rotina de milhares de cidadãos aqui em Israel”.

Por conta disso, a Record TV decidiu tomar algumas providências, como levar Denise para outra casa, em um lugar com mais segurança. O cachorro dela foi para um bunker. A emissora de Edir Macedo também segue com reportagens especiais no Oriente Médio.

