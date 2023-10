Fim do casamento homoafetivo deixa Gil do Vigor furioso: ‘Direito conquistado’

Ex-BBB Gil do Vigor publica vídeo onde questiona o fim do casamento homoafetivo no Brasil (Reprodução/Instagram)

A pauta que busca acabar com o casamento homoafetivo no Brasil tirou o ex-BBB Gil do Vigor do sério e, pelas redes sociais, o famoso resolveu levantar diversos questionamentos após a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovar o projeto.

“Com tanta coisa que está acontecendo no nosso país, são desastres naturais, tanta violência, tanto desemprego, fome. E os deputados estão preocupados em debater a lei para tentar retroceder os direitos da comunidade LGBTQIA+”, começou o economista.

Gil ainda frisou que ser feliz é um direito de todos os brasileiros e a comunidade LGBTQIAP+ está incluída: “Isso está prejudicando as outras pessoas? Onde que eu ser casado com outro homem estará tirando a tua alegria, a tua felicidade?”, perguntou o amigo de Juliette Freire, campeã do BBB 21.

Irritado, o ex-participante do BBB disse aos seus milhares de seguidores que não entende o motivo para debater o fim do casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil e disse ainda que este foi um “direito conquistado” e que o país não deve retroceder: “Você não quer ter o direito de estar ali no registro civil, no cartório que você ama, aquela pessoa que está casada com aquela pessoa? Nós também queremos! É isso!”, completou.

No Instagram, o desabafo de Gil do Vigor recebeu o apoio de muitos seguidores e famosos, como Mariana Xavier, Pabllo Vittar e Fred Nicácio, que também esteve no Big Brother Brasil.

Entenda o que está acontecendo

Na última terça-feira (10), a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou, por 12 votos a cinco, uma proposta que busca proibir o casamento homoafetivo no Brasil, que é permitida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2011.

Agora, após essa votação, o projeto segue para a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial e caso avance vai para a de Constituição e Justiça e só depois irá para o plenário e, se aprovada, ainda precisaria ser votada pelo Senado.

