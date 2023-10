Dolly Parton: "apanhei" do meu avô pastor por me vestir como a "vagabunda da cidade"

Dolly Parton é conhecida por seu estilo único e extravagante, mas poucos sabem que sua inspiração veio de uma figura local que muitos rotulavam como a "vagabunda da cidade". Em uma entrevista ao The Guardian, a famosa cantora revelou que modelou sua aparência com base nessa mulher que usava roupas ousadas e chamativas, desafiando as normas locais. Parton também compartilhou que, apesar da desaprovação de seu avô pastor, ela estava disposta a enfrentar punições para ser verdadeira consigo mesma.

Dolly Parton, a renomada cantora de "Jolene", sempre foi conhecida por seu estilo de palco extravagante, caracterizado por cabelos altos e roupas brilhantes. Ela revelou que sua inspiração veio de uma mulher local que desafiava as convenções da época. Parton descreveu essa mulher como "extrovertida" e notável por suas roupas provocantes, incluindo saltos altos, unhas vermelhas longas e saias curtas.

Para Parton, essa figura representava a beleza e a liberdade de ser verdadeira consigo mesma.

Embora Dolly Parton tenha encontrado inspiração na "vagabunda da cidade", nem todos compartilharam sua visão. Ela disse que seu avô, um pastor, costumava puni-la fisicamente por causa de sua aparência e comportamento. No entanto, a cantora estava disposta a suportar a punição em nome de sua autenticidade.

Parton explicou: "eu estava disposta a pagar por isso. Sou muito sensível, não gostava de ser disciplinada - doía meus sentimentos ser repreendida ou apanhar. Mas às vezes há uma parte de você que está disposta, se você deseja algo o suficiente, a correr atrás disso".

Fuga das normas

Para Dolly Parton, o estilo extravagante representou uma fuga das normas tradicionais da época, especialmente para as mulheres de sua cidade natal, que dedicavam suas vidas a cuidar de suas casas e filhos.

No entanto, Parton sentiu que seu destino era diferente. Ela compartilhou que sua mãe e outras mulheres da cidade eram excelentes mães, mas essa não era sua vocação. Ela acreditava que sua missão era entreter e escrever músicas sobre as pessoas e situações que ela encontrava.

Parton acrescentou: "não há nada neste mundo que me seja estranho, que eu não entenda. Posso escrever uma música como se tivesse uma casa cheia de filhos, como se tivesse um marido infiel, embora nunca tenha tido. Mas eu sei como é, já vi, estive por perto. Não há nada neste mundo que me seja estranho".

Apesar das críticas e pedidos de executivos de gravadoras para que ela mudasse seu visual, Dolly Parton manteve sua autenticidade. Ela acreditava que seu talento acabaria sendo reconhecido. A cantora de 77 anos enfatizou: "eu sempre fui fiel a mim mesma. Minha aparência veio de um lugar muito sério. Foi assim que eu achei que ficava melhor. Às vezes isso funcionou a meu favor, outras vezes pode trabalhar contra você".

Dolly Parton está prestes a lançar seu novo livro, "Behind the Seams: My Life in Rhinestones", que documenta sua vida e carreira na moda e no mundo do entretenimento. O livro estará disponível a partir de 17 de outubro.