Darius Rucker: banda Hootie "provavelmente" fará outro disco

Darius Rucker, o vocalista da icônica banda Hootie & the Blowfish, revelou em uma entrevista exclusiva à People que ele e seus companheiros de banda mantêm uma forte conexão e não descartam a possibilidade de criar um novo álbum no futuro.

Rucker, agora com 57 anos, descreveu uma história hilária que exemplifica a ligação especial entre os membros da banda.

A história remonta ao auge dos anos 1990, quando a banda se preparava para assistir a um show dos Ramones. Após um dia de bebedeira, Rucker estava desmaiado e com a intenção de permanecer assim, até que o guitarrista Mark Bryan decidiu intervir. "Eu só me lembro do Mark me acordando violentamente e dizendo: 'você vai ao show dos Ramones'", relembra Rucker.

Apesar da fama e do sucesso, a camaradagem entre Rucker, Bryan e seus companheiros de banda, Dean Felber e Jim Sonefeld, permaneceu sólida ao longo dos anos. Mesmo enquanto Rucker embarcava em uma carreira solo no cenário da música country, a amizade deles continuou forte. "Ainda somos amigos. Conversamos o tempo todo. Vamos a jogos de futebol juntos", revela Rucker.

Os quatro se conheceram em 1986 como estudantes da Universidade da Carolina do Sul, onde deram à banda o nome dos apelidos de dois amigos. Eles passaram anos tocando em festas universitárias por uma quantia modesta, até que, em 1994, seu álbum de estreia, "Cracked Rear View," conquistou o sucesso mainstream.

Após enfrentarem críticas e a necessidade de provar seu valor aos céticos, a banda fortaleceu-se. Rucker destaca: "vendemos todos esses discos, fizemos todos esses shows, e ainda tínhamos que provar algo. Mas isso nos fez mais fortes. Tornou o sucesso ainda mais doce".

Embora a banda tenha dado uma pausa após seu quinto álbum, "Looking for Lucky," em 2005, eles se reuniram em 2019 para uma turnê de reunião e lançaram um novo álbum intitulado "Imperfect Circle".

Quanto ao futuro da banda, Rucker é otimista, afirmando: "no final do dia, realmente gostamos um do outro. Não sei se faremos outro disco. Tenho certeza de que faremos mais shows. Tenho certeza de que Mark vai querer fazer outro disco, então provavelmente o faremos".