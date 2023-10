Christina Aguilera e Latto colaboram em vídeo musical de comida que mistura rap e ópera

Christina Aguilera e Latto estão dando um toque especial ao serviço de entrega de alimentos. Na quarta-feira, a empresa global de entrega de alimentos Just Eat (com sede em Amsterdã) lançou um videoclipe com Christina Aguilera e Latto.

Uma mistura de ópera e rap, a música "Did Somebody Say" destaca as vozes versáteis das duas artistas enquanto cantam sobre hambúrgueres, batatas fritas e mantimentos. O comercial mostra a dupla vestida com trajes da era barroca em uma mansão majestosa.

"Did somebody say, 'Just Eat'? Oh, você achou que eram apenas hambúrgueres e batatas fritas? Eles têm mais sabores do que você provou ou ouviu em sua vida", canta Latto enquanto Aguilera solta refrãos.

"Isto é o que o aplicativo faz. Não é apenas fast food. Mudando de estilo, de ópera para rap também", acrescenta Latto. "E não são apenas restaurantes. Agora, podemos pirar no supermercado".

No vídeo, as sensações da música dançam e tomam bebidas geladas em uma gôndola dourada e vermelha para acrescentar à opulência do cenário.

Mistura

"Me diverti muito misturando diferentes estilos de música ao lado da minha amiga Latto para a Just Eat Takeaway.com. Com risadas e amor sem fim, nos divertimos muito trazendo este projeto à vida", disse Aguilera em um comunicado à imprensa.

Quando se trata de cantar com a cantora de "Genie in a Bottle", Latto estava igualmente emocionada, revelou a People.

"Foi uma escolha óbvia para mim, especialmente com a icônica Christina Aguilera envolvida", disse ela sobre a parceria. "Me diverti muito com essa colaboração e adorei vê-la ganhar vida".

Esta não é a primeira vez que a Just Eat apresenta duas estrelas. Katy Perry e Snoop Dogg estrelaram seus próprios videoclipes "Did Somebody Say" em 2022 e 2020, respectivamente.

Single a caminho

No início desta semana, Aguilera e Latto provocaram seu single no X (anteriormente conhecido como Twitter). "Deveríamos contar a eles? 👀", escreveu Latto, 24, na plataforma. Aguilera respondeu posteriormente à rapper: "Acho que é hora, querida? 💋".

Aguilera também está ocupada provocando uma nova residência em Las Vegas, que descreveu nas redes sociais como "íntima, sedutora e sofisticada".

Ela estará se apresentando no local Voltaire Belle de Nuit no The Venetian Resort em Las Vegas a partir de 30 de dezembro, de acordo com a Billboard.

"Estou ansiosa para trazer a Las Vegas um novo show que funde música, sofisticação e arte de maneiras que nunca executei antes", disse Aguilera à revista. "O que eu amo na intimidade do Voltaire no The Venetian Resort é o quão próxima e pessoal posso estar com o público? uma verdadeira reviravolta moderna na experiência de performance".