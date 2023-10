A Fazenda: Web celebra saída de Cariúcha do reality rural; veja os comentários

Ao lado de Rachel Sheherazade, André Gonçalves e Lucas Souza, Cariúcha seria um dos nomes mais fortes de A Fazenda 15, mas a funkeira e “inimiga” de Jojo Todynho acabou cancelada e eliminada do reality show apresentado por Adriane Galisteu.

Com sua saída, internautas foram às redes sociais para repercutir o futuro da Garota da Laje e também sua estratégia de jogo dentro do confinamento, já que ela soltou muitas pérolas e acabou até sendo chamada de homofóbica por parte daqueles que acompanham o programa da Record TV.

“Por um segundo eu fiquei com pena da Cariúcha aqui na hora que ela fez a carinha de quem entendeu que foi usada e se decepcionou. E na hora que ela gagueja no ‘eu pensei que era uma amiga’. Mas, só neste momento mesmo!”, disse uma pessoa.

Por um segundo eu fiquei com pena da Cariucha aqui na hora que ela fez a carinha de quem entendeu que foi usada e se decepcionou. E na hora que ela gagueja no "eu pensei que era uma amiga". MAS SÓ NESSE MOMENTO MESMO! #EliminacaoAFazenda #CARIUCHA pic.twitter.com/GT7x70AHgL — Nicki & Kim #PF2🦄 (@Matmarajpetty1) October 13, 2023

Um segundo, que acompanhou a roça desta semana, apontou que a saída da Garota da Laje foi a “melhor de todos os tempos” em A Fazenda. O fã do reality show rural destacou que a famosa saiu com uma alta rejeição, 9,74% e disse um “vai com Deus”.

Já uma terceira afirmou no Twitter que Cariúcha fez por merecer. No comentário, a pessoa destacou que a funkeira “fez muita besteira” durante A Fazenda 15 e acabou sendo eliminada: “Falou do BBB que não precisa limpar bost* de animal e disse que queria bater o sino...combinou com sinal com laranjinha. Deu um tiro no pé”.

O futuro da Garota da Laje

Eliminada na primeira roça do reality, Cariúcha enfrenta um grande cancelamento na web, mas há quem prefira deixar o passado no passado e falar sobre o futuro profissional da Garota da Laje.

Em diversas publicações, há quem diga que ela será a nova estrela dos conteúdos adultos das redes sociais: “Cariucha disse que se A Fazenda não desse certo, ela iria fazer conteúdo adulto. Não deixem de seguir ela no Onlyfans, galera”, escreveu uma fã do programa da Record TV.

#Cariucha disse que se #AFazenda não desse certo, ela iria fazer conteúdo adulto.



Não deixem de seguir ela no Onlyfans, galera 🤣



Eliminada, Cancelada, sem o apoio de muita gnt da comunidade lgbt e pobre (pq o adv da Rachel vai processar ela e espero que o adv Lucas tbm faça) — Fernanda 🍒 (@fernandagonbr) October 13, 2023

A eliminação de Cariúcha

A terceira roça de A Fazenda 15 foi enfrentada pela funkeira, Marcia Fu e Shayan Haghbin. Enquanto a “inimiga” de Jojo Todynho nas redes sociais deixava o reality, os outros dois voltaram para a sede.

Ao vivo, Adriane Galisteu lembrou que a famosa sempre desejou entrar no programa e questionou se ela tinha noção do motivo de deixar a atração tão cedo: “Fui muito para cima das pessoas, não tive papas na língua, não moderei as palavras”.

