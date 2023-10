A Fazenda: Vídeo faz Jojo Todynho viralizar durante a eliminação de Cariúcha

A Fazenda 15: Jojo Todynho celebra eliminação de Cariúcha com banho de champanhe (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho não aguentou ao ver Cariúcha, uma das suas principais rivais na web, fora de A Fazenda 15 e acabou viralizando com um banho de champanhe, na noite desta quinta-feira (12), quando a Garota da Laje conquistou um pouco mais de 9% dos votos e foi eliminada do reality show.

Ao saber da notícia, a campeã da 12ª temporada do programa abriu uma live no Instagram minutos depois que Adriane Galisteu anunciou a saída da funkeira, que já chegou a jogar muitas farpas na atual apresentadora do Multishow. Na web, Jojo gritava ao lado de amigos e mostrou cartazes de “fora caramujo” e “eliminada”.

“Alma lavada. Eu nunca dobrei meu joelho para pedir nada a Deus, somente Justiça. É isso!”, disse Jojo Todynho aos seus fãs.

Ao comemorar a eliminação de Cariúcha em A Fazenda 15, Jojo lembrou que ela não foi cancelada, mas campeã de uma das edições com maior audiência: “Eu nunca estive maluca na minha tese. Campeã, bebê! Campeã, eternamente campeã! Como é que pode? A ruim, campeã, a boa, cancelada?”.

Além do banho de champanhe, Jojo Todynho disse que a inveja de Alessandra Cariúcha nunca vai conseguir abalá-la e deu um recado daqueles: “Quer falar de mim, tu fala, tua inveja não me abala, 15 minutinhos de fama não vai te levar a nada”.

A ex-mulher de Lucas Souza, que segue em A Fazenda, também cantou a música “Vou com Tudo”, lançada em 2018 e gritou: “Eu sou Jojo Todynho porr*, eu sou Jojo Todynho caralh*, patente alta porr*, respeita caralh*”, disparou.

A eliminação de Cariúcha

A terceira roça de A Fazenda 15 foi enfrentada pela funkeira, Marcia Fu e Shayan Haghbin. Enquanto a “inimiga” de Jojo Todynho nas redes sociais deixava o reality, os outros dois voltaram para a sede.

Ao vivo, Adriane Galisteu lembrou que a famosa sempre desejou entrar no programa e questionou se ela tinha noção do motivo de deixar a atração tão cedo: “Fui muito para cima das pessoas, não tive papas na língua, não moderei as palavras”.

