A Fazenda: VAR mostra que Cariúcha mentiu sobre polêmica com Sheherazade

A Fazenda 15: Cariúcha foi eliminada na terceira roça e não pretende conversar com rivais (Reprodução/PlayPlus)

Eliminada de A Fazenda 15, Cariúcha foi confrontada sobre o seu estilo de jogo dentro do reality show rural e questionada se iria pedir desculpas para a jornalista Rachel Sheherazade, uma das suas principais rivais dentro do programa da Record TV. Mas, diferente daquilo que alguns fãs pensam, ela negou.

“Não, porque ela é muito arrogante. Não fui eu que sustentei a mentira, contaram pra mim”, disparou a rival de Jojo Todynho, que celebrou com um baho de champanhe a eliminação da Garota da Laje.

Na Cabine de Descompressão, a funkeira disse ainda que Sheherazade é uma “pessoa podre”, mesmo o apresentador Lucas Selfie exibindo um vídeo da fala da jornalista que foi distorcida por ela.

Para quem não lembra, na última semana, Cariúcha espalhou dentro de A Fazenda 15 que a jornalista disse que era para ela não cuspir para jornalista “não contrair nenhuma doença”. Sobrou até para Adriane Galisteu, que, ao vivo, precisou intervir na história, alegando que o assunto era sério e que Rachel não mencionou a transmissão de doenças. Selfie mostrou tudo e Cariúcha ficou em silêncio durante a entrevista.

Cariucha assistindo o momento do var aonde rachel fala "não cospe, não que você pode ser expulsa" A CARA DELA 🗣️🗣️#AFazenda pic.twitter.com/IM8tQlzDQq — Eliza Shererazade 🧚 (@elizapaula244) October 13, 2023

André a Rachel conversam depois da eliminação em A Fazenda 15

Depois da última roça, que acabou revelando o cancelamento de Cariúcha, a terceira eliminada de A Fazenda 15, André Gonçalves resolveu falar um pouco sobre a sua vida fora do reality show rural e questionou sobre a quantidade de pessoas que precisa lidar dentro do confinamento.

“Lá fora eu convivo com menos pessoas do que eu convivo aqui dentro”, disse o ator, que entrou solteiro e vive uma grande amizade com a jornalista Rachel Sheherazade.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Web celebra saída de Cariúcha do reality rural; veja os comentários

A Fazenda 15: Cariúcha é uma das participantes mais canceladas do reality show (Reprodução/PlayPlus)

Na conversa, a famosa também alegou que a quantidade de pessoas com quem precisa lidar em A Fazenda é inédita. Os peões ainda falaram de sobriedade, respeito e julgamento.

A eliminação de Cariúcha do reality rural

A terceira roça de A Fazenda 15 foi enfrentada pela funkeira, Marcia Fu e Shayan Haghbin. Enquanto a “inimiga” de Jojo Todynho nas redes sociais deixava o reality, os outros dois voltaram para a sede.

Ao vivo, Adriane Galisteu lembrou que a famosa sempre desejou entrar no programa e questionou se ela tinha noção do motivo de deixar a atração tão cedo: “Fui muito para cima das pessoas, não tive papas na língua, não moderei as palavras”.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Vídeo faz Jojo Todynho viralizar durante a eliminação de Cariúcha