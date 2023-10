Whindersson Nunes revela método de emagrecimento rápido

Whindersson Nunes, o famoso humorista de 28 anos, recentemente abriu o jogo sobre sua abordagem de emagrecimento rápido, uma necessidade quando se prepara para competições de boxe. Em uma interação com os fãs nas redes sociais, ele revelou que adota um método de desidratação para alcançar essa rápida perda de peso. Entretanto, ele fez questão de salientar que essa técnica está longe de ser saudável, em entrevista ao "O Dia".

O influenciador afirmou: "eu faço desidratação mesmo. Não é saudável. Não é uma coisa assim tranquila. Primeiro a gente hiper-hidrata, tem que beber muita água durante a semana da luta para quando chegar perto dos últimos dias tirar essa água". Whindersson também fez questão de não recomendar essa técnica a outros.

Segundo o humorista, o processo envolve o uso de saunas, roupas térmicas para pular corda e outros métodos para eliminar parte da água presente no corpo. Ele explicou: "nosso corpo é 70% água. Se você beber muita água, irá ficar com setenta e poucos por cento. Aí, chega perto do dia, você tira esses poucos porcento e volta para o 70% de novo".

No dia 14 de outubro, Whindersson Nunes estará competindo contra o youtuber MyMateNate, de 30 anos, em Manchester, Inglaterra. Essas declarações do humorista levantaram preocupações sobre a saúde dos métodos extremos usados por alguns atletas e competidores para atingir os requisitos de peso em esportes de combate.

Embora a busca pela melhor forma física seja comum entre atletas, é fundamental lembrar que a saúde deve sempre estar em primeiro lugar. A desidratação extrema e métodos não saudáveis de perda de peso podem ter sérias consequências para o corpo.

É essencial que os competidores considerem alternativas mais seguras para alcançar seus objetivos de peso, priorizando sua saúde e bem-estar.