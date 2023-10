VÍDEO: Relação fofa entre Fernanda Lima e a filha durante prática de yoga viraliza

Fora da TV, Fernanda Lima nutre uma relação saudável com a filha (Reprodução/Globo)

Fernanda Lima é uma das celebridades brasileiras famosa por usar as redes sociais para mostrar o seu estilo de vida saudável e também o dia a dia ao lado dos filhos, como a pequena Maria, que aparece em um vídeo muito fofo enquanto a mãe faz algumas práticas de yoga.

No vídeo, publicado no Instagram, a ex-Globo aparece ao lado da herdeira em um parque de Portugal, onde atualmente mora, e começa conversando com a filha, que aproveita o tempo para desenhar e brincar, mas como qualquer criança procura chamar a atenção da mãe famosa.

Em um trecho, por exemplo, Fernanda Lima está fazendo saudações ao sol e Maria começa a pedir atenção e a famosa não esconde a cara de quem quer focar, mas acaba também conversando com a herdeira.

Já na legenda, a esposa de Rodrigo Hilbert destacou a importância de ter as crianças por perto e disse aos seus milhares de seguidores como isso lhe faz bem: “Gosto de observar as crianças. Elas são puras, inocentes, o sorriso transborda, os olhos brilham”, escreveu ela.

Em seguida, ela faz uma reflexão sobre o momento em que os pequenos começam a perder “sua autenticidade”. No texto, Fernanda, então, responde que é quando se projeta nelas uma “criança oprimida e ferida” que mora dentro dos adultos.

A famosa diz ainda que não pretende transformar Maria em uma mini adulta e, por isso, ao longo do tempo aprendeu a “ser melhor na segunda chance” e afirmou que não é uma mãe que grita ou levanta a mão: “Na primeira maternidade tinha comparação entre os filhos, chantagem e até ‘cantinho do pensamento’, prática que vem sendo abolida. Fui entendendo que chamar uma criança de chata, deixa gravado na mente dela uma informação que vai acompanhá-la pro resto da vida”.

