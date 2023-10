Surge mais uma suposta filha do cantor Leonardo; ela pede DNA

No último episódio do quadro "Hora da Venenosa", apresentado por Fabíola Reipert no Balanço Geral da Record, uma nova polêmica envolvendo o cantor sertanejo Leonardo veio à tona. Uma jovem de 27 anos, Diana, que se mudou para Portugal para seguir uma carreira como modelo, alega ser filha do renomado artista e está determinada a realizar um teste de DNA para comprovar sua filiação.

Diana, natural do interior de São Paulo, passou por uma experiência de vida marcante. Ela foi adotada por uma família no exterior e recentemente recebeu a notícia de que sua mãe biológica, que está lutando contra um câncer terminal, entrou em contato para revelar a identidade de seu pai verdadeiro.

A surpreendente notícia sobre a possível paternidade de Leonardo chegou a Diana por meio de uma carta emocionante, como aponta o Observatório dos Famosos.

Em um esforço para esclarecer as dúvidas sobre suas origens, Diana tentou contatar o cantor Leonardo por meio das redes sociais. No entanto, ela alega ter sido bloqueada no perfil oficial do artista, o que adiciona um elemento de mistério a essa história de família.

Buscando entender melhor a situação, a reportagem entrou em contato com Ede Cury, empresária do cantor.

Ede Cury afirmou que, caso Leonardo seja oficialmente solicitado a realizar um exame de DNA para determinar a paternidade, ele não se recusará a participar do processo. Atualmente casado com Poliana Rocha, Leonardo é pai de seis filhos: Monyque Isabella Costa, Jéssica Beatriz Costa, Matheus Vargas, Zé Felipe e João Guilherme, e a possível inclusão de Diana como filha legítima pode mudar significativamente a dinâmica familiar.

Esta revelação surpreendente e a busca da suposta filha por respostas prometem continuar atraindo a atenção do público e da mídia, lançando uma nova sombra de mistério sobre a vida do cantor sertanejo. Diana está determinada a encontrar as respostas que procura e, caso o exame de DNA se concretize, uma parte importante da história poderá finalmente ser revelada.