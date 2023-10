Remake de Renascer: Buba será uma mulher transexual na nova versão da novela?

Os bastidores do remake da novela Renascer seguem pegando fogo e uma das informações mais polêmicas envolve a personagem Buba, que em 1993 foi interpretada por Maria Luísa Mendonça, que na época tinha 22 anos e estava estreando na televisão.

Mas, o motivo da polêmica é que a jovem seria uma mulher transexual. Porém, a informação correta é que a atriz Gabriela Medeiros, que foi escolhida para viver Buba na nova versão do folhetim, é uma atriz trans.

Segundo o jornal Extra, a atriz foi aprovada após passar em alguns testes. Vale destacar que na versão original, escrita pelo autor Benedito Ruy Barbosa, a personagem era intersexual, ou seja, tinha nascido com ambos os sexos, o que antigamente era conhecido como hermafroditismo.

Remake de Renascer: Atriz transexual Gabriela Medeiros entra para o elenco e vive Buba (Reprodução/Instagram)

Em 1993, quando a trama foi exibida pela primeira vez na TV Globo, Buba chamou a atenção de todo o país, seja pela história ou por piadas inadequadas. Mas, a personagem chegou a ser chamada de “mania nacional” pela Revista da TV, publicada pelo O Globo.

Segundo a atriz que viveu a personagem na primeira versão de Renascer, no início foi difícil lidar com as críticas: “Fiquei apavorada, mas agora brinco também. Todo mundo que se aproxima de mim é sempre muito carinhoso. Não fazem perguntas constrangedoras nem dizem nada jocoso”, contou Maria durante uma entrevista.

Remake de Renascer: Antes da versão de 2024, a novela foi reprisada no Viva e no Globoplay (Reprodução/Globoplay)

Outro detalhe de Buba também conquistou os fãs de Renascer, que deve estrear o remake em janeiro de 2024. Na época, os looks ousados viraram sensação: “Se uma mulher usava um vestidinho longo e florido, o comentário dos amigos era certeiro: está vestida de Buba. E se outra moça ‘resistia a um chamego’ o pretendente poderia responder dizendo: ‘Deixa de ser Buba’”, lembra a famosa, que atualmente está no elenco de Segundo Sol, no Globoplay.

Ainda não sabemos como será a Buba do remake de Renascer, mas a atriz Gabriela Medeiros pode ser acompanhada nos capítulos da série Vicky e a Musa, série do Globoplay, que conta com João Guilherme e Nicolas Prattes no elenco.

