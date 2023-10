Remake de Elas por Elas: Lázaro Ramos revela como Mário Fofoca surgiu em sua vida

Lázaro Ramos tem uma das missões mais complicadas no remake de Elas por Elas, que é dar vida ao querido Mário Fofoca, personagem que foi vivido por Luís Gustavo e é um dos mais lembrados pelo público que assistiu a primeira versão da novela.

Sabendo disso, o marido de Taís Araújo não escondeu o receio pela responsabilidade e disse, antes da produção entrar no ar na Globo, que sabia que seria cobrado por um trabalho memorável: “Este é um personagem que está no coração de todo mundo, incluindo o meu, e no começo eu queria fazer uma homenagem ao Luiz Gustavo e fui me apropriando dele”.

Luiz Gustavo interpretou Mário Fofoca na primeira versão de Elas por Elas (Reprodução/Globo)

Lázaro disse também que o trabalho não foi fácil e que precisou entender aos poucos como seria o Mário Fofoca do remake de Elas por Elas: “Aos poucos, surgiu um topetinho, depois o garfinho e um jeito próprio de falar. Consegui encontrar até um jeito de se comportar e andar”, lembrou o famoso, que assinou com a Globo por obra.

No lançamento da novela da Globo, Lázaro também disse que não forçou nada: “O legal é que foi muito natural, não foi planejado, foi sentindo o texto e isso é muito bom, porque no começo confesso que eu estava tenso. Você pega um personagem desse cheio de expectativa”, revelou.

Remake de Elas por Elas: Lazaro Ramos descobriu Mário Fofoca aos poucos (Divulgação/Globo)

Em seu primeiro remake, o ator também aproveitou para dar uma alongada na família de Mário Fofoca. Segundo ele, o personagem de Elas por Elas é é primo do Foguinho e de Mister Brau, que também ganharam vida com o famoso.

Vale destacar que o remake da novela é o primeiro trabalho de Lázaro Ramos na TV Globo depois que ele e a emissora encerraram um contrato de longa duração. Depois disso, ele assinou com uma plataforma de streaming, a HBO Max, e trabalha por obras no canal carioca.

